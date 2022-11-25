Дочь певицы Славы вышла замуж, и звёздная тёща начала удивлять зятя ещё в загсе

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, выдала старшую дочь замуж. Избранником 23-летней начинающей артистки Саши Морозовой стал 25-летний Андрей. Молодой человек работает в автобизнесе, Саша знает его с 15 лет. За восемь лет парочка расставалась не меньше четырёх раз и даже расходилась на год, но любовь победила. "Мы вместе сильно выросли за последнее время, у нас кардинально сменились ценности", — откровенничала наследница Славы в недавней беседе с Super.

Морозова уверяла, что Андрей — самый искренний человек из тех, кого она знает. Парень не гонится за популярностью, ему неприятна публичность — он до последнего не хотел, чтобы об их с Сашей отношениях знали обыватели. Судя по кадрам из загса, которые опубликовал телеграм-канал Super.ru, свадебная церемония была очень трогательной, невеста даже прослезилась. А вот звёздная тёща удивила всех, явившись на роспись дочери в клетчатой кофте и джинсах.

23-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова вышла замуж. Видео © Telegram / Super.ru