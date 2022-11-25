Дочь певицы Славы вышла замуж, и звёздная тёща начала удивлять зятя ещё в загсе
Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, выдала старшую дочь замуж. Избранником 23-летней начинающей артистки Саши Морозовой стал 25-летний Андрей. Молодой человек работает в автобизнесе, Саша знает его с 15 лет. За восемь лет парочка расставалась не меньше четырёх раз и даже расходилась на год, но любовь победила. "Мы вместе сильно выросли за последнее время, у нас кардинально сменились ценности", — откровенничала наследница Славы в недавней беседе с Super.
Морозова уверяла, что Андрей — самый искренний человек из тех, кого она знает. Парень не гонится за популярностью, ему неприятна публичность — он до последнего не хотел, чтобы об их с Сашей отношениях знали обыватели. Судя по кадрам из загса, которые опубликовал телеграм-канал Super.ru, свадебная церемония была очень трогательной, невеста даже прослезилась. А вот звёздная тёща удивила всех, явившись на роспись дочери в клетчатой кофте и джинсах.
23-летняя дочь певицы Славы Саша Морозова вышла замуж. Видео © Telegram / Super.ru
О том, что Саша готовится к свадьбе, можно было догадаться по её недавнему посту. Морозова опубликовала видео с подружками с вечеринки, после которой задолжала московскому отелю 84 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Слава и её дочь пока не делились подробностями о торжестве. "Сегодня самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Завтра всё расскажу. А вам, девчата, пятничного настроения! И если слёз, то слёз счастья!" — обратилась Сланевская к поклонницам. "Сегодня очень важный для меня день. Пропадаю из соцсетей", — загадочно сообщила Морозова.
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