10 фото со съёмных квартир, после которых радуешься, что Airbnb больше не работает в России
В этом году из России ушёл ряд брендов. Один из них — сервис поиска временного жилья Airbnb. Казалось бы, выбор теперь меньше. Но стоит посмотреть, какой ужас там сдают... Остаётся только радоваться.
"Пол в квартире, где я останавливался на прошлых выходных... у меня мурашки по коже от такого", — ManWithKnees.
Фото © Reddit / ManWithKnees
"Туалетная бумага на съёмной квартире родителей моего парня", — laurendelice.
Фото © Reddit / laurendelice
"Розетки в квартире, которую мы сняли через "Эйрбиэнби". США", — Frooij.
Фото © Reddit / Frooij
"Квартира оказалась несколько не такой, как мы её представляли", — pokemon-collector.
Фото © Reddit / pokemon-collector
"А у меня в апартаментах прямо из двери растёт гриб", — sipicup.
Фото © Reddit / sipicup
"А у меня на съёмной квартире была мёртвая птица!" — fanseman.
Фото © Reddit / fanseman
"Нашла наручники, пристёгнутые к ножке кровати в моих апартаментах Airbnb", — pchandler45.
Фото © Reddit / pchandler45
"Никогда не чувствовала себя такой гигантской. Airbnb в Италии", — rosindel.
Фото © Reddit / rosindel
"Airbnb с видом на море... И не поспоришь!" — weully.
Фото © Reddit / weully
"Остановилась в этом замечательном Airbnb. Вот что в ванной. Не понимаю, это какой-то тест, по которому они неуравновешенных определяют?" — arithmetic.
Фото © Reddit / arithmetic