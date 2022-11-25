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25 ноября, 12:50

10 фото со съёмных квартир, после которых радуешься, что Airbnb больше не работает в России

В этом году из России ушёл ряд брендов. Один из них — сервис поиска временного жилья Airbnb. Казалось бы, выбор теперь меньше. Но стоит посмотреть, какой ужас там сдают... Остаётся только радоваться.

"Пол в квартире, где я останавливался на прошлых выходных... у меня мурашки по коже от такого", — ManWithKnees.

Фото © Reddit / ManWithKnees

Фото © Reddit / ManWithKnees

"Туалетная бумага на съёмной квартире родителей моего парня", — laurendelice.

Фото © Reddit / laurendelice

Фото © Reddit / laurendelice

"Розетки в квартире, которую мы сняли через "Эйрбиэнби". США", — Frooij.

Фото © Reddit / Frooij

Фото © Reddit / Frooij

"Квартира оказалась несколько не такой, как мы её представляли", — pokemon-collector.

Фото © Reddit / pokemon-collector

Фото © Reddit / pokemon-collector

"А у меня в апартаментах прямо из двери растёт гриб", — sipicup.

Фото © Reddit / sipicup

Фото © Reddit / sipicup

"А у меня на съёмной квартире была мёртвая птица!" fanseman.

Фото © Reddit / fanseman

Фото © Reddit / fanseman

"Нашла наручники, пристёгнутые к ножке кровати в моих апартаментах Airbnb", — pchandler45.

Фото © Reddit / pchandler45

Фото © Reddit / pchandler45

"Никогда не чувствовала себя такой гигантской. Airbnb в Италии", — rosindel.

Фото © Reddit / rosindel

Фото © Reddit / rosindel

"Airbnb с видом на море... И не поспоришь!" weully.

Фото © Reddit / weully

Фото © Reddit / weully

"Остановилась в этом замечательном Airbnb. Вот что в ванной. Не понимаю, это какой-то тест, по которому они неуравновешенных определяют?" arithmetic.

Фото © Reddit / arithmetic

Фото © Reddit / arithmetic

Эти работники постоянно ходят по чужим домам, и вот что они видели в наших квартирах

Эти работники постоянно ходят по чужим домам, и вот что они видели в наших квартирах

Обложка ©

Reddit / fanseman, weully

Сергей Трофимов

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