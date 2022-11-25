10 фото со съёмных квартир, после которых радуешься, что Airbnb больше не работает в России

"Пол в квартире, где я останавливался на прошлых выходных... у меня мурашки по коже от такого", — ManWithKnees.

Фото © Reddit / ManWithKnees

"Туалетная бумага на съёмной квартире родителей моего парня", — laurendelice.

Фото © Reddit / laurendelice

"Розетки в квартире, которую мы сняли через "Эйрбиэнби". США", — Frooij.

Фото © Reddit / Frooij

"Квартира оказалась несколько не такой, как мы её представляли", — pokemon-collector.

Фото © Reddit / pokemon-collector

"А у меня в апартаментах прямо из двери растёт гриб", — sipicup.

Фото © Reddit / sipicup

"А у меня на съёмной квартире была мёртвая птица!" — fanseman.

Фото © Reddit / fanseman

"Нашла наручники, пристёгнутые к ножке кровати в моих апартаментах Airbnb", — pchandler45.

Фото © Reddit / pchandler45

"Никогда не чувствовала себя такой гигантской. Airbnb в Италии", — rosindel.

Фото © Reddit / rosindel

"Airbnb с видом на море... И не поспоришь!" — weully.

Фото © Reddit / weully

"Остановилась в этом замечательном Airbnb. Вот что в ванной. Не понимаю, это какой-то тест, по которому они неуравновешенных определяют?" — arithmetic.