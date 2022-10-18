Эти работники постоянно ходят по чужим домам, и вот что они видели в наших квартирах

"Работала в соцслужбах, так что у меня много ужасных историй. Эта на первом месте. Как-то раз рисунок на обоях начал двигаться... Оказалось, это всё — тысячи тараканов. Плюс там были огромные дыры в стенах, через которые бегали кошки. Насчитали 25 живых кошек. Ещё двух нашли мёртвыми под диваном. Ковёр был настолько пропитан кошачьей мочой, что, когда ты ходил по нему, он очень громко хлюпал, а "содержимое" заливалось ко мне в балетки. Ах да, использованные тампоны. Повсюду. Пришлось у хозяев забрать всех детей. Дом признали непригодным для жизни и снесли", — catteallinna.

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"Я работаю в похоронном бюро. Я каждый день хожу к людям в дома. Я был в моргах, видел разлагающиеся тела. Но не было ничего более странного, чем семья, у которой в гостиной стоял холодильник. Даже не у стены. Просто огромный холодильник посреди комнаты", — Sega32X.

"Однажды я был в доме, где буквально (это не фигура речи...) все стены были увешаны часами с кукушками. Их было, наверное, несколько сотен. Так что, когда входишь туда, сразу появляется странное чувство, будто что-то не так. И только потом ты смотришь на стены. А звук... всё это тиканье слилось в единый гул", — Darkblue777.

"Работаю доставщиком мебели. Однажды был в доме у бабульки, где повсюду стояли манекены, у каждого были свои задачи. Кто-то — на кухне, в игровой комнате, ДАЖЕ В КРОВАТИ! Все были красиво одеты. Она попросила у нас убрать Гэвина, когда мы меняли матрас. Когда мы закончили, она вытащила из лифчика пачку денег, отложила где-то 30 стодолларовых купюр, несколько 50-долларовых и дала нам по 20 долларов чаевых", — Lets_Do_ButtStuff.

"Как-то раз снимал интервью с бывшим бомжом. Он жил в палатке, которую поставил в собственной гостиной", — arrrjen.

"Раньше я работал грузчиком в транспортной компании. Были как-то в доме бабки, у которой в каждом углу стояли клетки с попугаями. А воняло так, словно она их никогда не чистила. Так плохо, что нам приходилось регулярно выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом", — PaulMatthews78.

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"Работаю в компании по ремонту. Была одна дама, которая жила одна в огромном трёхэтажном доме. Внутри было ОГРОМНОЕ количество ловцов снов, а посреди столовой висел один особенно большой — где-то как электроавтомобиль. У меня так и не хватило наглости спросить, почему она так ими одержима", — socialjusticepedant.

"Раньше ходил по домам, впаривая услуги связи. Был в доме у женщины, которая, уверен, была серийной убийцей. Внутри — тысячи кукол, большая часть которых были фарфоровыми. Стены от пола до потолка. Все столики, полки и комоды. Отдельный шкаф с маленькими куклами, а большие стояли прямо на полу. В саду — то же самое. Ужас...", — InvincibleChip.

"Раньше я работала уборщицей. Клиенты часто оставляли мне ключи, чтобы я закрыла дом, когда они уже ушли. Как-то раз в самый обычный день я пришла на один из таких заказов. Начала убирать с верхнего этажа вниз. Когда я зашла в спальню дочери хозяев, увидела, что девочка склонилась над картонной коробкой. Она с ужасом смотрела на меня, ведь должна была быть в школе. Она прошептала: "Я прячу кролика от родителей. Пожалуйста, не говорите им". Я вышла из комнаты, закончила работу и ушла. Никому так и не рассказывала. Не то что бы какая-то ужасная история, но чудная и довольно милая", — CatchUNextTuesday.

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