Дочь Успенской изменилась до неузнаваемости после пластических операций и отказа от наркотиков

"Королева шансона" Любовь Успенская окончательно наладила отношения с дочкой Татьяной Плаксиной — после череды ссор артистка и художница стали закадычными подругами. Певица так сильно сблизилась с наследницей, что теперь их не отличить. Во всяком случае на фотографиях. То ли Таня действительно очень похожа на маму, то ли родительница обучила её правилам фотошопа. Вслед за звёздной родственницей Плаксина покоряет сцену, а ещё сердца подписчиков в соцсетях: на днях выложила кадры с фотосессии и её не узнать.

Дочь Успенской, которая ещё пару лет назад брилась налысо и употребляла наркотики, теперь выбирает яркий макияж, укладку и откровенные наряды, демонстрируя декольте и стройные ноги.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пару лет назад обрила голову и рассуждала о дьяволе, а теперь снимается в пикантных фотосессиях, сверкая грудью. Фото © T.me / "Звездач"

Вот какие комментарии оставляют подписчики Плаксиной: "Молодчина🔥🔥🔥 талантище", "Танюша, рада за тебя, ты красавица, так держать! 🙌❤️❤️❤️", "Давай, детка!", "Верим в тебя, Таня, дерзай...", "Хорошенькая. Зря сисечки дома оставляет, с собой не носит...".

Но без негатива, как полагается, не обошлось: "Всё равно страшная. Как и мама", "Она страшная, как моя жизнь, и ни одна пластическая операция ей уже не поможет🤷‍♀️", "А что изменилось-то??? Как была крокодилом, так и осталась 🤣 Вся в мамулю! 🤣", "От уродливой осинки не родятся прекрасные апельсинки. Уж извините. Не понимает маман, что у дочки с психикой проблемы. А это не решить пластикой и выходом на сцену", "Изломанная, покалеченная, больная девочка. Мама уже не молода. Держать лицо не сможет постоянно и на привязи водить".