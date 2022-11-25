6 ошибок в воспитании ребёнка, за которые вы будете расплачиваться всю жизнь

Привычки и характер детей напрямую зависят от того, как их растили родители. В семьях с открытыми, поддерживающими и добрыми взрослыми малыши становятся такими же замечательными личностями. А вот эмоциональная отстранённость, завышенные ожидания от детей или постоянная критика до добра точно не доведут. Случайно или нет, но за эти ошибки взрослые будут расплачиваться всю жизнь. Как ни в коем случае нельзя воспитывать любимое чадо?

1. Гиперопека и постоянный контроль над ребёнком

Гиперопека в воспитании только приводит к серьёзным проблемам, это не забота. Фото © Shutterstock

Гиперопека никогда не приводит ни к чему хорошему. Некоторые мамочки считают, что, контролируя каждый шаг дитя, проявляют так заботу и любовь. Но на самом деле взрослые собственными руками убивают попытки ребёнка стать самостоятельным. Грозит это и тем, что чадо будет жить в семейном гнезде до 40 лет, каждый раз уточняя, а куда после стирки вы положили её/его брюки. Работой и отношениями взрослый человек тоже вряд ли обзаведётся. Останется сидеть на шее у родителей, потому как те не научили нести ответственность за свои действия.

2. Предоставление слишком большого выбора

Обратная ситуация — родители постоянно принуждают ребёнка делать самостоятельный выбор. В каких-то не слишком серьёзных моментах, например при заказе блюда на обеде в ресторане или при определении с цветом резиновых сапог в магазине, предоставление такой возможности полезно. Оно поможет сформировать у малыша представление о себе и своих желаниях. Но вот когда взрослые перебарщивают и требуют определиться с чем-то очень серьёзным, обилие вариантов ребёнка попросту испугает. Маленький человек не сможет определиться или же начнёт нервничать и бояться ошибиться.

3. Сильная критика в адрес малыша за ошибки

Ни в коем случае нельзя слишком сильно критиковать ребёнка за ошибки. Фото © Shutterstock

Это одна из распространённых ошибок в воспитании. Разве взрослые не допускают промахов? Требовательность к маленькому человеку заставит его испытывать только стресс и пытаться подстраиваться под желания родителей. Ребёнок побоится рисковать, ведь можно получить потом выговор за неудачу, как результат — он просто закопает себя настоящего. Чаще всего в излишней критике воспитатели навязывают чаду свои слабохарактерность и низкую самооценку.

4. Наказание молчанием и игнорированием

После таких "воспитательных" мер у человека появляются психологические травмы. Когда папа или мама перестают обращать на ребёнка внимание, молчат и игнорируют, эмоционально его пытают. Если малыш ведёт себя намеренно не так, как вы от него хотите, это не всегда плохо. Вы же разные личности, дайте свободу самовыражению. Кроме того, такие выходки могут быть криком о помощи. Поэтому с детьми, да и со взрослыми тоже, всегда нужно разговаривать и спокойно обсуждать ситуацию. Травма, полученная от молчания родителей, будет преследовать и вас, и ребёнка всю оставшуюся жизнь.

5. Манипуляции ребёнком

Не хотите сломать чаду психику и жизнь? Тогда забудьте про манипуляции. Фото © Shutterstock

Со всеми можно договориться, поэтому прибегать к манипуляциям — отвратительно. Когда родители — те, кто должен обеспечивать малышу безопасность существования, баловать теплотой и вниманием, неожиданно говорят о конце всего этого, появляется страх. Потерять любовь мамы и папы — самое невообразимое для ребёнка. Конечно, тот в ужасе постарается выполнить всё, что от него требуют. Да, подчинить своей воле манипуляциями легко, но это сильно отразится на психике и восприятии мира малышом. И, скорее всего, на ваших взаимоотношениях с ним тоже.

6. Отсутствие личных границ в семье