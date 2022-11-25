"Счастливая и очень довольная": Певица Алекса получила российский паспорт, отказавшись от украинского

"Ну что, вас можно поздравить?" — спрашивает артистку оператор, по всей видимости, её супруг Вячеслав Дайчев. "Ура, паспорт, у мамы российский паспорт!" — радостно сообщает Алекса полуторагодовалой дочке Адриане и показывает документ, вместе с которым выдали конституцию. "Сказали всё изучить, чтобы я ни в коем случае не допускала никаких ошибок. Ура! Ура-ура! Осталось теперь папе (мужу Алексы. — Прим. Лайфа) забрать. Мы это сделали!"

Напомним, Алекса прославилась участием в "Фабрике звёзд", где закрутила роман с Тимати. Рэпер и певица были совсем юны и не смогли сохранить любовь: спустя время после выхода из "звёздного дома" отношения артистов совсем разладились. В 2007-м Тимати и Алекса записали песню "Когда ты рядом", но и это не спасло. После разрыва с Юнусовым имя Алексы если и появлялось в прессе, то только в связи с изменениями во внешности: то девушка увеличивала, как писали, губы, то изменяла форму носа. Сейчас 34-летняя Алекса счастлива с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, которому 16 апреля 2021-го родила дочку Адриану. Об остальных красотках, которые когда-то делили постель с Тимати, читайте по ссылке.