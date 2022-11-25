"Счастливая и очень довольная": Певица Алекса получила российский паспорт, отказавшись от украинского
Бывшая девушка рэпера Тимати родилась в Донецке, но с 2004 года живёт в Москве. Теперь гражданство России намерен получить муж Алексы, уроженец Тирасполя.
Выпускница "Фабрики звёзд – 4" Александра Чвикова, более известная как певица Алекса, сменила украинское гражданство на российское. Блогерша поделилась с подписчиками видео, на котором сияет и улыбается. "Счастливая и очень довольная", — подписала Алекса, сопроводив кадры эмодзи-сердечком.
"Ну что, вас можно поздравить?" — спрашивает артистку оператор, по всей видимости, её супруг Вячеслав Дайчев. "Ура, паспорт, у мамы российский паспорт!" — радостно сообщает Алекса полуторагодовалой дочке Адриане и показывает документ, вместе с которым выдали конституцию. "Сказали всё изучить, чтобы я ни в коем случае не допускала никаких ошибок. Ура! Ура-ура! Осталось теперь папе (мужу Алексы. — Прим. Лайфа) забрать. Мы это сделали!"
Отказавшаяся от украинского паспорта певица Алекса получила российское гражданство. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official
В Сети уже вовсю поздравляют Алексу: "Скоро красный паспорт будет мечта многих, очень многих", "Иметь российский паспорт — самое большое счастье в жизни человека!", "Поздравляю 🇷🇺🇷🇺🇷🇺", "Супер!!! Красотка мама с красоткой дочей!!!😘😘😘👍👍👍", "Достойно! Уважуха".
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Напомним, Алекса прославилась участием в "Фабрике звёзд", где закрутила роман с Тимати. Рэпер и певица были совсем юны и не смогли сохранить любовь: спустя время после выхода из "звёздного дома" отношения артистов совсем разладились. В 2007-м Тимати и Алекса записали песню "Когда ты рядом", но и это не спасло. После разрыва с Юнусовым имя Алексы если и появлялось в прессе, то только в связи с изменениями во внешности: то девушка увеличивала, как писали, губы, то изменяла форму носа. Сейчас 34-летняя Алекса счастлива с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, которому 16 апреля 2021-го родила дочку Адриану. Об остальных красотках, которые когда-то делили постель с Тимати, читайте по ссылке.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official