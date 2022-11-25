Рунический гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря для всех знаков зодиака

Рунический прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года расскажет, кому из знаков зодиака в существующих обстоятельствах будут даны силы и прекрасные возможности, а кого ждут сложности в различных сферах жизни.

Рунический гороскоп для Овна на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Знаки зодиака стихии Огня — Лев, Овен и Стрелец. Фото © Freepik

Знак зодиака Овен: Иса, перевёрнутая Альгиз и перевёрнутая Феху говорят о периоде паузы, о периоде замедления в течении различного рода процессов и сохранении нынешнего положения вещей. Неделя с 28 ноября по 4 декабря может принести представителям огненной стихии недостаток финансовых ресурсов и определённые сложности в ряде сфер жизни, если Овны не сохранят уже существующий порядок событий.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Знак зодиака Телец: перевёрнутая Манназ, Турисаз и Вуньо говорят о достаточно хорошем периоде, который, однако, может быть связан с недостатком человеческих ресурсов, личных возможностей и сил. Неделя с 28 ноября по 4 декабря даст, с одной стороны, хорошие возможности, с другой предупредит, что реализованные шансы принесут необходимость потери чего-то важного и значимого. И только самим Тельцам решать, стоит ли оно этого.

Рунический гороскоп для Близнецов на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Знак зодиака Близнецы: Феху, Манназ и перевернутая Тейваз говорят о хороших финансовых перспективах. Однако не рекомендуют предпринимать решительные действия в промежутке с 28 ноября по 4 декабря. Скорее стоит сконцентрировать внимание на развитии личных качеств, что будет продуктивно в дальнейшем и поможет Близнецам создать долгосрочные положительные перспективы.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 28 ноября – 4 декабря 2022 года

Знаки зодиака, принадлежащие к тригону Воды, — Рак, Скорпион и Рыбы. Фото © Freepik

Знак зодиака Рак: перевёрнутая Ансуз, перевёрнутая Турисаз и Эваз говорят о том, что этим представителям стихии Воды следует в первую очередь обратить внимание на конфликты, которые происходили с окружающими. Неделя с 28 ноября по 4 декабря поможет преодолеть различные сложности в коммуникации. Однако всё говорит о том, что Ракам необходимо сохранять определённую информацию в тайне и не озвучивать собственные цели.

Рунический гороскоп для Льва на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Знак зодиака Лев: перевёрнутая Тейваз, Соуло и Наутиз говорят о больших возможностях в понимании происходящих событий. Это время, которое поможет людям стихии Огня проявить своё внутреннее "я" и сформировать вокруг себя тот порядок сил, который может быть для них эффективен. Однако не стоит реализовывать его прямо сейчас: Львы, накопите дополнительные возможности, ресурсы, чтобы ваши цели были достигнуты.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 28 ноября – 4 декабря 2022 года

Знак зодиака Дева: Эйваз, перевёрнутая Тейваз и перевёрнутая Турисаз говорят о возможностях в сфере коммуникации и о том, что многое может быть преодолено. Однако это будет связано с неизбежностью конфликтных ситуаций и с тем, что этим людям стихии Земли придётся принимать какие-то важные решения и нести за них ответственность.

Рунический гороскоп для Весов на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Знаки зодиака стихии Воздуха — Близнецы, Весы и Водолеи. Фото © Freepik

Знак зодиака Весы: перевёрнутая Перто, Тейваз и Альгиз говорят о нереализации ваших планов, в то же время открывают этим представителям стихии Воздуха в период с 28 ноября по 4 декабря возможности. Для того чтобы те неслучившиеся планы стали эффективнее и реализовались в большей степени, чем это было возможно ранее. Это период, который будет плодотворным, если Весы приложат максимум усилий и поставят максимально значимые для себя цели.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 28 ноября – 4 декабря 2022 года

Знак зодиака Скорпион: Тейваз, перевёрнутая Перто и перевёрнутая Кено говорят о том, что вам необходимо запастись верной информацией и полностью взять под контроль все текущие процессы. Потому как именно этот фактор будет разделять победу и поражение. Для того чтобы эффективно действовать на неделе с 28 ноября по 4 декабря, этим представителям водной стихии нужно прислушаться к рекомендациям рунолога и тогда они получат желаемое.

Рунический гороскоп для Стрельца на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Эваз, Хагалаз и Соуло рекомендуют рождённым под знаком зодиака Стрелец людям сконцентрировать усилия в сфере творческого самопонимания, созидания, а ещё в сфере организации коллективного успеха. Период с 28 ноября по 4 декабря расчистит для людей стихии Огня новые пути и сформирует достаточно эффективный круг, который поможет достигать желаемого.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 28 ноября – 4 декабря 2022 года

Знаки зодиака стихии Земли — Телец, Дева и Козерог. Фото © Freepik

Перевёрнутая Кено, Феху и Йера говорят о том, что сейчас Козероги могут получить достаточно хороший результат приложенных усилий. Однако рождённые под этим знаком зодиака не понимают, в какой сфере следовало бы их реализовать. Неделя с 28 ноября по 4 декабря может заложить отличные возможности для дальнейших действий, если представители земной стихии сконцентрируют интеллектуальные способности в нужном русле, потому как именно эта сфера будет решающей.

Рунический гороскоп для Водолея на 28 ноября – 4 декабря 2022-го

Уруз, перевёрнутая Райдо и Соуло говорят о том, что Водолеям не следует браться за новое, не завершив старое. Неделя с 28 ноября по 4 декабря в уже существующих обстоятельствах даст воздушным людям прекрасные возможности и массу сил. Это время, когда Водолеи смогут проявить себя наилучшим образом. Однако различного рода перемены могут завершиться неудачей.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 28 ноября – 4 декабря 2022 года