Кто из звёзд поздравит россиян с Новым годом с экранов ТВ, а кого изгнали из эфира
В телепрограмме зрители увидят любимые народные проекты, но не знаменитостей, которые предали Родину в самый ответственный момент. Рассказываем, кто из представителей шоубиза споёт в Новый год и где.
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Новогодний "Голубой огонёк" 2022–2023 гг. на канале "Россия"
В главную ночь года телеканал "Россия" по традиции порадует аудиторию новогодним "Голубым огоньком". Съёмки шоу уже идут и завершатся через пару недель. Артисты не получат гонораров за выступления, поскольку петь с экранов ТВ вечером 31 декабря престижно и так. В проект зовут только тех звёзд, у кого кристально чистая репутация и толпы поклонников, пишет kp.ru.
Кто будет петь в "Голубом огоньке" — тайна, но её завесу журналистам приоткрыла массовка. Так, репортёры выяснили, что уже записаны "Есть только миг" в исполнении Николая Расторгуева и Александра Зацепина, "Выпьем за любовь" Игоря Николаева, "Надежда" Льва Лещенко и Александры Пахмутовой. Николай Басков, который на пару с Андреем Малаховым станет ведущим праздничного эфира, спел "Разговор со счастьем", группа "Земляне" — "Траву у дома", а Александр Буйнов — "Листья жёлтые".
Зрителей "Огонька" удивит и самый желанный артист новогоднего телеэфира — Shaman. В номерах поучаствуют Пелагея, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Денис Майданов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие знаменитости.
Новогодняя ночь на Первом
Съёмок новогодней ночи Первый канал пока не проводил, но одна фишка формата уже известна: звёзды представят песни неизвестных пока авторов. Вообще, шоу на Первом будет ярким и интересным, россиян ждёт большое количество сюрпризов.
Что покажут на НТВ, СТС и ТНТ в новогоднюю ночь
На телеканале НТВ выйдет "Новогодний квартирник у Маргулиса", поклонников проекта, как и всегда, ждёт живой звук. Новогодний выпуск популярного шоу "Маска" с Вячеславом Макаровым в роли ведущего пока не снимали, но всё впереди. В нём будут и герои программы "Аватар". Зрители СТС в канун Нового года увидят традиционное шоу "Уральские пельмени", праздничные выпуски записали в конце ноября. А ТНТ анонсировал показ музыкального фильма "Самоирония судьбы" с участием поп-короля Филиппа Киркорова в роли Ипполита и телеведущей Ольги Бузовой в роли Гали.
Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый
"Песня года", телеканал "Россия"
"Песню года" будут крутить по ТВ 1 и 2 января 2023-го, и в передаче на этот раз зрители не увидят Александра Ревву, Софию Ротару, Ани Лорак и Валерия Леонтьева. "Одинокий бродяга любви Казанова" решил не возвращаться из США на съёмки новогодних проектов, ну а Ротару с самого начала "Операции Z" по защите Донбасса поддерживает Украину. Вести проект будут бывшие влюблённые Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Планируется, что в нём поучаствуют Ярослав Дронов (Shaman), Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Лариса Долина, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Лолита, Игорь Николаев, Jony, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Анна Асти, Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко и другие исполнители.
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