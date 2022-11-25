Кто из звёзд поздравит россиян с Новым годом с экранов ТВ, а кого изгнали из эфира

Новогодний "Голубой огонёк" 2022–2023 гг. на канале "Россия"

В главную ночь года телеканал "Россия" по традиции порадует аудиторию новогодним "Голубым огоньком". Съёмки шоу уже идут и завершатся через пару недель. Артисты не получат гонораров за выступления, поскольку петь с экранов ТВ вечером 31 декабря престижно и так. В проект зовут только тех звёзд, у кого кристально чистая репутация и толпы поклонников, пишет kp.ru.

Кто будет петь в "Голубом огоньке" — тайна, но её завесу журналистам приоткрыла массовка. Так, репортёры выяснили, что уже записаны "Есть только миг" в исполнении Николая Расторгуева и Александра Зацепина, "Выпьем за любовь" Игоря Николаева, "Надежда" Льва Лещенко и Александры Пахмутовой. Николай Басков, который на пару с Андреем Малаховым станет ведущим праздничного эфира, спел "Разговор со счастьем", группа "Земляне" — "Траву у дома", а Александр Буйнов — "Листья жёлтые".

Зрителей "Огонька" удивит и самый желанный артист новогоднего телеэфира — Shaman. В номерах поучаствуют Пелагея, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин, Сосо Павлиашвили, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Денис Майданов, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие знаменитости.

Новогодняя ночь на Первом

Съёмок новогодней ночи Первый канал пока не проводил, но одна фишка формата уже известна: звёзды представят песни неизвестных пока авторов. Вообще, шоу на Первом будет ярким и интересным, россиян ждёт большое количество сюрпризов.

Что покажут на НТВ, СТС и ТНТ в новогоднюю ночь

На телеканале НТВ выйдет "Новогодний квартирник у Маргулиса", поклонников проекта, как и всегда, ждёт живой звук. Новогодний выпуск популярного шоу "Маска" с Вячеславом Макаровым в роли ведущего пока не снимали, но всё впереди. В нём будут и герои программы "Аватар". Зрители СТС в канун Нового года увидят традиционное шоу "Уральские пельмени", праздничные выпуски записали в конце ноября. А ТНТ анонсировал показ музыкального фильма "Самоирония судьбы" с участием поп-короля Филиппа Киркорова в роли Ипполита и телеведущей Ольги Бузовой в роли Гали.

"Песня года", телеканал "Россия"