10 фотодоказательств, что собаки — не только друзья человека, но и занозы в известном месте

"Если не можешь скрыть улики, притворись участником аварии", — jonslater37.

Фото © Twitter / jonslater37

"Нашла старую фотографию своей собаки. Слава богу, она так больше не делает", — ImWaffle.

Фото © Reddit / ImWaffle

"Жена хотела романтичное фото на пляже. У нашей собаки были другие планы", — mayonaissewins.

Фото © Reddit / mayonaissewins

"Соседский пёс расселся на приятеле. Показал, кто тут батя", — emjaywalsh.

Фото © Reddit / emjaywalsh

"Собака моего босса вырвала и погрызла манговое деревце, которое я сам вырастил из косточки. Босса рядом не было, поэтому я написал, чтобы поставить его в известность. Всё, что он мне ответил: "Сколько я тебе должен?" — olive-bernie.

Фото © Reddit / olive-bernie

"Привезли домой нового щенка, и вот как его встретил сводный братик..." — onepumpwonder42.

Фото © Reddit / onepumpwonder42

"Представьте: вы входите на кухню, а там собака забралась на стол и писает в тарелку вашего ребёнка", — trashgremlinuwu.

Фото © Reddit / trashgremlinuwu

"Моя собака понятия не имеет, что такое личное пространство", — cozyfuton.

Фото © Reddit / cozyfuton

"Мой пёс обустроил постельку... для себя", — rolonic.

Фото © Reddit / rolonic

"Моя собака в очередной раз беспричинно рвёт Библию моей мамы. Это третья Библия, которую ей пришлось купить", — WarDoggy12.