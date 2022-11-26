10 фотодоказательств, что собаки — не только друзья человека, но и занозы в известном месте
Ну кто не любит пёсиков?! Мы знаем кто. Хозяева засранцев из подборки ниже. Эти хвостатые могут выбесить кого угодно даже через экран. Убедитесь сами.
"Если не можешь скрыть улики, притворись участником аварии", — jonslater37.
Фото © Twitter / jonslater37
"Нашла старую фотографию своей собаки. Слава богу, она так больше не делает", — ImWaffle.
Фото © Reddit / ImWaffle
"Жена хотела романтичное фото на пляже. У нашей собаки были другие планы", — mayonaissewins.
Фото © Reddit / mayonaissewins
"Соседский пёс расселся на приятеле. Показал, кто тут батя", — emjaywalsh.
Фото © Reddit / emjaywalsh
"Собака моего босса вырвала и погрызла манговое деревце, которое я сам вырастил из косточки. Босса рядом не было, поэтому я написал, чтобы поставить его в известность. Всё, что он мне ответил: "Сколько я тебе должен?" — olive-bernie.
Фото © Reddit / olive-bernie
"Привезли домой нового щенка, и вот как его встретил сводный братик..." — onepumpwonder42.
Фото © Reddit / onepumpwonder42
"Представьте: вы входите на кухню, а там собака забралась на стол и писает в тарелку вашего ребёнка", — trashgremlinuwu.
Фото © Reddit / trashgremlinuwu
"Моя собака понятия не имеет, что такое личное пространство", — cozyfuton.
Фото © Reddit / cozyfuton
"Мой пёс обустроил постельку... для себя", — rolonic.
Фото © Reddit / rolonic
"Моя собака в очередной раз беспричинно рвёт Библию моей мамы. Это третья Библия, которую ей пришлось купить", — WarDoggy12.
Фото © Reddit / WarDoggy12
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Reddit / cozyfuton, mayonaissewins