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26 ноября, 07:00

10 фотодоказательств, что собаки — не только друзья человека, но и занозы в известном месте

Ну кто не любит пёсиков?! Мы знаем кто. Хозяева засранцев из подборки ниже. Эти хвостатые могут выбесить кого угодно даже через экран. Убедитесь сами.

"Если не можешь скрыть улики, притворись участником аварии", — jonslater37.

Фото © Twitter / jonslater37

Фото © Twitter / jonslater37

"Нашла старую фотографию своей собаки. Слава богу, она так больше не делает", — ImWaffle.

Фото © Reddit / ImWaffle

Фото © Reddit / ImWaffle

"Жена хотела романтичное фото на пляже. У нашей собаки были другие планы", — mayonaissewins.

Фото © Reddit / mayonaissewins

Фото © Reddit / mayonaissewins

"Соседский пёс расселся на приятеле. Показал, кто тут батя", — emjaywalsh.

Фото © Reddit / emjaywalsh

Фото © Reddit / emjaywalsh

"Собака моего босса вырвала и погрызла манговое деревце, которое я сам вырастил из косточки. Босса рядом не было, поэтому я написал, чтобы поставить его в известность. Всё, что он мне ответил: "Сколько я тебе должен?" olive-bernie.

Фото © Reddit / olive-bernie

Фото © Reddit / olive-bernie

"Привезли домой нового щенка, и вот как его встретил сводный братик..." onepumpwonder42.

Фото © Reddit / onepumpwonder42

Фото © Reddit / onepumpwonder42

"Представьте: вы входите на кухню, а там собака забралась на стол и писает в тарелку вашего ребёнка", — trashgremlinuwu.

Фото © Reddit / trashgremlinuwu

Фото © Reddit / trashgremlinuwu

"Моя собака понятия не имеет, что такое личное пространство", — cozyfuton.

Фото © Reddit / cozyfuton

Фото © Reddit / cozyfuton

"Мой пёс обустроил постельку... для себя", — rolonic.

Фото © Reddit / rolonic

Фото © Reddit / rolonic

"Моя собака в очередной раз беспричинно рвёт Библию моей мамы. Это третья Библия, которую ей пришлось купить", — WarDoggy12.

Фото © Reddit / WarDoggy12

Фото © Reddit / WarDoggy12

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

10 очаровательных фото такс, объясняющих, почему этих собак называют сосисками...

Обложка ©

Reddit / cozyfuton, mayonaissewins

Сергей Трофимов

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