5 историй от людей, которые стали свидетелями такого ужаса, что теперь мечтают его развидеть

Падение со скалы

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"Я видел, как мужчина сорвался со скалы, когда его снаряжение для защиты от падения вышло из строя. Он упал с высоты 30 метров. Звук, который издало его тело при ударе, будет преследовать меня вечно. Он сломал позвоночник, таз, обе ноги, одну руку, но выжил. Вокруг было много людей, чтобы оказать первую помощь, а я помог вынести его из каньона к машине скорой помощи, хотя, клянусь, был уверен, что он уже мёртв. Он был похож на размороженное мясо для гамбургера. Сотрудники взяли наши контакты, и спустя время, к нашему удивлению, парень связался, чтобы встретиться с теми, кто его спас. Он подарил нам по несколько очень хороших кожаных рюкзаков от компании, на которую работал. Они до сих пор хранятся у меня, хотя прошло уже 20 с лишним лет", — wintremute.

Казнь воров

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"Я родился и вырос в Кении. Воров там ловят, избивают, а потом сжигают заживо. Я видел, как расправляются с восьмерыми. Причём мой "первый" случился, когда мне было пять лет...", — Extreme-Case-412.

Передоз

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"Передозировка. Это была молодая девушка. Лет 24, не старше. К счастью, я и ещё кто-то поблизости позвонили в службу спасения и специалисты приехали вовремя, чтобы реанимировать её. Придя в сознание, она набросилась на одного из медиков, а затем убежала. Её двоюродный брат был свидетелем всего этого, и было очевидно, что его это очень сильно испугало. В итоге я накормил бедного парня завтраком, и всё это время он был в шоке. Рассказывал, что она была ему как младшая сестра, как она была совсем другим человеком, как она никогда бы не сделала ничего подобного...", — CaptainClownshow.

Пожар в соседнем доме

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"Когда я был подростком, решил погеройствовать и полез в горящий дом пожилой пары на моей улице. Пробрался через гостиную в столовую, но дыма становилось всё больше. Опустился на колени и пополз в коридор, чтобы заглянуть в спальни. Супруги были мертвы, их тела лежали на кровати и горели. Я понял это по размеру волдырей на коже. Узнать их было уже нереально. Тогда я понял две вещи: 1. Никогда не идите в горящий дом. Это глупо. Мне повезло; 2. Запах горящих людей невозможно забыть", — FunnyPirateName.

Ужасные попутчики

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