10 фото о том, что "мама" — главное слово даже в кошачьей судьбе
Все любят своих мам! Животные — не исключение. Собрали 10 фотографий котиков с мамулями, и эта пушистая милота надолго поднимет настроение кому угодно.
"Мама с малышом", — l0udpip3s.
Фото © Reddit / l0udpip3s
"Мама-кошка — лучшая кошка в мире", — SWIMxGOD.
Фото © Reddit / SWIMxGOD
"Мамочка-кошка и её малышка, которую она обожает", — SlamDunkZil.
Фото © Reddit / SlamDunkZil
"Кошка и ещё одна кошка (поменьше)", — Luciphyr729.
"Только посмотрите на довольную мордочку этой кошки, когда она кормит малышей", — CumBaboon.
Фото © Reddit / CumBaboon
"Мама и её младшенький", — Luciphyr729.
"Это моя мамочка!" — Curlysmama.
Фото © Reddit / Curlysmama
"Мамуля со своей дочуркой позируют для первой совместной фотографии", — sh0tgunben.
Фото © Reddit / sh0tgunben
"Это был долгий день для мамы-кошки", — kristamhu2121.
Фото © Reddit / kristamhu2121
"Совместное воспитание во всей красе! Двухнедельные мармеладки, 6-недельные малыши и две мамы, которые любят и кормят тех котят, которые к ним подползли, — и неважно, кто кого рожал 💚💚", — Lindseyh911.
Фото © Reddit / Lindseyh911
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Reddit / Curlysmama, sh0tgunben