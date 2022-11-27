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27 ноября, 07:15

10 фото о том, что "мама" — главное слово даже в кошачьей судьбе

Все любят своих мам! Животные — не исключение. Собрали 10 фотографий котиков с мамулями, и эта пушистая милота надолго поднимет настроение кому угодно.

"Мама с малышом", — l0udpip3s.

Фото © Reddit / l0udpip3s

Фото © Reddit / l0udpip3s

"Мама-кошка — лучшая кошка в мире", — SWIMxGOD.

Фото © Reddit / SWIMxGOD

Фото © Reddit / SWIMxGOD

"Мамочка-кошка и её малышка, которую она обожает", — SlamDunkZil.

Фото © Reddit / SlamDunkZil

Фото © Reddit / SlamDunkZil

"Кошка и ещё одна кошка (поменьше)", — Luciphyr729.

Фото © Reddit / Luciphyr729

Фото © Reddit / Luciphyr729

"Только посмотрите на довольную мордочку этой кошки, когда она кормит малышей", — CumBaboon.

Фото © Reddit / CumBaboon

Фото © Reddit / CumBaboon

"Мама и её младшенький", — Luciphyr729.

Фото © Reddit / Luciphyr729

Фото © Reddit / Luciphyr729

"Это моя мамочка!" Curlysmama.

Фото © Reddit / Curlysmama

Фото © Reddit / Curlysmama

"Мамуля со своей дочуркой позируют для первой совместной фотографии", — sh0tgunben.

Фото © Reddit / sh0tgunben

Фото © Reddit / sh0tgunben

"Это был долгий день для мамы-кошки", — kristamhu2121.

Фото © Reddit / kristamhu2121

Фото © Reddit / kristamhu2121

"Совместное воспитание во всей красе! Двухнедельные мармеладки, 6-недельные малыши и две мамы, которые любят и кормят тех котят, которые к ним подползли, — и неважно, кто кого рожал 💚💚", — Lindseyh911.

Фото © Reddit / Lindseyh911

Фото © Reddit / Lindseyh911

10 лайфхаков от наших мам, с которыми воспитание детей превратится в сплошное удовольствие

10 лайфхаков от наших мам, с которыми воспитание детей превратится в сплошное удовольствие

Обложка ©

Reddit / Curlysmama, sh0tgunben

Сергей Трофимов

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