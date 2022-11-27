10 детишек, которые поставили в тупик мам и пап, и это — лучшие воспоминания о родительстве

"Моя 4-летняя дочь вчера, играя, взяла на себя роль личной уборщицы. Когда помогала мне убираться, она спросила, есть ли у меня дети. Я, рассказав ей о своих двоих, поинтересовалась, есть ли у неё. Оказалось, у неё пятеро детей и она уже 30 лет замужем за мужчиной по имени Карлин. Вот живёте вместе, а друг о друге ничего не знаете..." — ThatMummyLife.

"Ребёнок: Почему у тебя такие волосатые ноги? Я: Потому что вот они у меня такие... Ребёнок: Ты оборотень?" — XplodingUnicorn.

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"Я: Давай слегка приберёмся, а то к нам скоро гости придут. Ребёнок: Они ведь у нас уже были? Я: Да... Ребёнок: Тогда они уже знают, какой у нас беспорядок", — XplodingUnicorn.

"Мой 5-летний сын сидит в кресле, словно это его трон. Смотрю на это и спрашиваю, кем бы я стал, если бы он правда был королём. Он сказал, что я был бы принцессой. Самое безумное в том, чтобы стать принцессой, — то, что мой сын будет моим папой!" — kevinthedad.

"Я: Ты не пойдёшь гулять с друзьями до тех пор, пока не приберёшься в своей комнате. Мой 10-летний сын: Получается, если я откажусь от друзей, мне никогда не придётся убираться? Шах и мат", — XplodingUnicorn.

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"Пятилетняя дочь рассказывала, как они в группе читали книжку про Пиноккио, у которого нос становился больше, когда тот врал. Потом посмотрела на меня и говорит: "Ого, мамуль, ты, наверное, много врала", — MumInBits.

"Ребёнок: У меня в комнате паук. Я: Пауки — наши друзья. Ребёнок: Они могут быть друзьями по переписке, но не соседями по комнате же!" — XplodingUnicorn.

"Когда мы отправили старшую дочь в колледж, младший заявил: "Мы наконец избавились от этого птенца в нашем гнезде! Давайте начинать путешествовать уже!" — mayamanion.

"Мой четырёхлетний сын сказал, что ему нравятся жёлтые конфеты, потому что они на вкус как "лимоны, сыр и мама". Я без понятия, что это значит", — Tobi_Is_Fab.

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