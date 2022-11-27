Ананас Спанч Боба, спагетти от "Друзей" и ещё 8 неожиданных, но реальных товаров

На какие только ухищрения не идут маркетологи, чтобы заработать побольше денег. Иногда в погоне за продажами получаются такие коллаборации, что поверить в них просто невозможно. Смотрите сами!