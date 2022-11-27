Ананас Спанч Боба, спагетти от "Друзей" и ещё 8 неожиданных, но реальных товаров
На какие только ухищрения не идут маркетологи, чтобы заработать побольше денег. Иногда в погоне за продажами получаются такие коллаборации, что поверить в них просто невозможно. Смотрите сами!
"Вино от Снуп Догга", — brucekeller.
Фото © Reddit / brucekeller
"Мёд из 2007-го под брендом "Би Муви", — trekkie4life618.
Фото © Reddit / trekkie4life618
"Ограниченная серия Oreo с Бэтменом", — probably-not_dead.
Фото © Reddit / probably-not_dead
"Спагетти под брендом сериала "Друзья", — Stumag87.
Фото © Reddit / Stumag87
"У меня в школе в спортзале есть мяч от M&M's в форме конфеты", — tobm2509.
Фото © Reddit / tobm2509
"Суп "Холодное сердце", но внутри нет ничего, связанного с мультиком..." — kerfuf.
Фото © Reddit / kerfuf
"Коллаба колы и "Очень странных дел", — J0moi.
Фото © Reddit / J0moi
"Ананас в брендированной "упаковке" со Спанч Бобом", — Caedvs_Imperes.
Фото © Reddit / Caedvs_Imperes
"Старая румынская газовая плита под брендом Metalica", — Dan_Krypke.
Фото © Reddit / Dan_Krypke
"Коллаб "Нинтендо" и Макдоналдса. Брендированные приставки со специальными играми использовали для обучения персонала в Японии", — larsy_lynx.
Фото © Reddit / larsy_lynx
Reddit / Caedvs_Imperes, probably-not_dead