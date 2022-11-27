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27 ноября, 08:45

Ананас Спанч Боба, спагетти от "Друзей" и ещё 8 неожиданных, но реальных товаров

На какие только ухищрения не идут маркетологи, чтобы заработать побольше денег. Иногда в погоне за продажами получаются такие коллаборации, что поверить в них просто невозможно. Смотрите сами!

"Вино от Снуп Догга", — brucekeller.

Фото © Reddit / brucekeller

Фото © Reddit / brucekeller

"Мёд из 2007-го под брендом "Би Муви", — trekkie4life618.

Фото © Reddit / trekkie4life618

Фото © Reddit / trekkie4life618

"Ограниченная серия Oreo с Бэтменом", — probably-not_dead.

Фото © Reddit / probably-not_dead

Фото © Reddit / probably-not_dead

"Спагетти под брендом сериала "Друзья", — Stumag87.

Фото © Reddit / Stumag87

Фото © Reddit / Stumag87

"У меня в школе в спортзале есть мяч от M&M's в форме конфеты", — tobm2509.

Фото © Reddit / tobm2509

Фото © Reddit / tobm2509

"Суп "Холодное сердце", но внутри нет ничего, связанного с мультиком..." kerfuf.

Фото © Reddit / kerfuf

Фото © Reddit / kerfuf

"Коллаба колы и "Очень странных дел", — J0moi.

Фото © Reddit / J0moi

Фото © Reddit / J0moi

"Ананас в брендированной "упаковке" со Спанч Бобом", — Caedvs_Imperes.

Фото © Reddit / Caedvs_Imperes

Фото © Reddit / Caedvs_Imperes

"Старая румынская газовая плита под брендом Metalica", — Dan_Krypke.

Фото © Reddit / Dan_Krypke

Фото © Reddit / Dan_Krypke

"Коллаб "Нинтендо" и Макдоналдса. Брендированные приставки со специальными играми использовали для обучения персонала в Японии", — larsy_lynx.

Фото © Reddit / larsy_lynx

Фото © Reddit / larsy_lynx

10 самых диких товаров, которые только можно найти в Сети, и это ну очень смешно

10 самых диких товаров, которые только можно найти в Сети, и это ну очень смешно

Обложка ©

Reddit / Caedvs_Imperes, probably-not_dead

Сергей Трофимов

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