Женщины этих пяти знаков зодиака притягивают к себе только плохих парней

Если для одних представительниц зодиакального круга в отношениях важны стабильность и гармония, других интересуют эмоциональные качели и вечный азарт. Осознанно или нет, но женщины этих знаков зодиака чаще выбирают в партнёры мужчин, с которыми приходится постоянно выяснять отношения, ссориться, а потом мириться. Эта тяга к плохим мальчикам может быть обусловлена как слишком сильным характером дамы, так и слабым. Девушки каких знаков зодиака в зоне риска?

Женщина знака зодиака Рак

Жертвенность представительниц знака зодиака Рак всегда притягивает к ним не тех мужчин. Фото © Freepik / pikisuperstar

Хотят того или нет, жертвенностью представительницы знака зодиака Рак всегда притягивают мужчин, совершенно не подходящих для отношений. Девушка стихии Воды вряд ли сможет отказать симпатичному парню. Окрылённая чувством влюблённости, она просто не заметит недостатков, чем и воспользуется ухажёр. Дама-Рак — достаточно мягкая и наивная натура. Даже в самых ужасных отношениях ей кажется, что при ещё больших усилиях получится изменить партнёра, помочь ему и всё исправить. А ещё девушка этого знака зодиака плохо различает заботу и контроль, часто неосознанно наделяя плохого парня властью над собой.

Женщина знака зодиака Овен

Женщины-Овны целенаправленно ищут мужчину-плохиша, который отличается от их окружения. Фото © Freepik / pikisuperstar

Эти неординарные личности под покровительством стихии Огня часто не хотят казаться "обычными". Мысли о том, чтобы выделиться из толпы, толкают женщин знака зодиака Овен на импульсивные и рисковые действия или отношения. Да, они целенаправленно ищут мужчину-плохиша, который отличается от привычного окружения. В погоне за яркими эмоциями, которые не всегда оказываются положительными, девушки-Овны начинают отношения с теми, кто наполняет их жизнь красочными событиями. Таким персонам не страшны споры и скандалы, они, наоборот, иногда даже получают удовольствие от стычек со второй половинкой.

Женщина знака зодиака Близнецы

Чаще всего к Близнецам в отношения приходят нарциссы, желающие погреться в лучах славы избранницы. Фото © Freepik / pikisuperstar

Следующие девочки, кто становится магнитом для плохих мальчиков, — Близнецы. Рождённые под этим знаком зодиака чаще всего оказываются личностями нестандартными, из-за чего все их отношения не длятся долго. Кавалеры тянутся к такой женщине из-за её большого круга знакомых, умения легко вливаться в новые компании и быть социально активной. Чаще всего на подобных персон западают нарциссы, желающие погреться в лучах славы избранницы.

Женщина знака зодиака Козерог

Проблема женщин-Козерогов в том, что они не умеют отличать любовь от корыстных помыслов. Фото © Freepik / pikisuperstar

Люди стихии Земли обладают особой стабильностью, что в отношениях проявляется не всегда с хорошей стороны. Например, женщины-Козероги нередко считают, что полюбить их невозможно. Из-за чего быстро теряют голову от любого кавалера, проявляющего к ним повышенное внимание. А если мужчина при этом ещё шутит, развлекает и говорит комплименты, сил на сопротивление у дамы не остаётся. Проблема носительниц знака зодиака Козерог в неумении отличать любовь от корыстных помыслов. Партнёр может откровенно использовать такую женщину в своих целях, а та будет упрямо удерживать мужчину рядом, считая его любовью жизни, не видя правды.

Женщина знака зодиака Водолей

Дамы-Водолеи — люди творческие, любят бунтовать и пробовать новое. Фото © Freepik / pikisuperstar