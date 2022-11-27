Лукашенко раскрыл планы США "положить" Европу и подобраться к Китаю через Россию

Власти Соединённых Штатов хотят одним ударом "положить" Европу и подобраться к Китаю через Россию, но эти мечты обречены на провал. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию", — сказал он.

Белорусский лидер назвал такие планы Вашингтона нереальными, ведь невозможно развернуть "такую войну на таком фронте". Поэтому, продолжил Лукашенко, США и не предоставляют украинскому президенту Владимиру Зеленскому возможности наладить диалог с Россией.