Стали известны дата и место прощания с министром иностранных дел Белоруссии
Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем назначена на 29 ноября
Церемония прощания с главой Министерства иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем назначена на 29 ноября. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
"Церемония прощания с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоится во вторник, 29 ноября 2022 года, в столичном Доме офицеров. Начало запланировано на 10:00", — сказано в сообщении.
В МИД Белоруссии также отметили, что весь свой жизненный путь Макей посвятил служению стране. Он является подлинным патриотом, который искренне переживал и неустанно работал на благополучие государства, сообщили в министерстве. По мнению коллег, дипломат был рождён для этой службы на данном историческом этапе. В нём сочетались неравнодушие, острота мышления, мудрость, а также строгость и человечность. В МИД также выразили уверенность, что вклад Макея в укрепление и становление государственности Белоруссии и обеспечение мира по достоинству будет оценён потомками.
Напомним, о смерти главы белорусского МИД Владимира Макея стало известно накануне, 26 ноября. Он занимал данный пост с 20 августа 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что Москва потрясена скоропостижной смертью белорусского министра.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ