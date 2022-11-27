Стали известны дата и место прощания с министром иностранных дел Белоруссии

В МИД Белоруссии также отметили, что весь свой жизненный путь Макей посвятил служению стране. Он является подлинным патриотом, который искренне переживал и неустанно работал на благополучие государства, сообщили в министерстве. По мнению коллег, дипломат был рождён для этой службы на данном историческом этапе. В нём сочетались неравнодушие, острота мышления, мудрость, а также строгость и человечность. В МИД также выразили уверенность, что вклад Макея в укрепление и становление государственности Белоруссии и обеспечение мира по достоинству будет оценён потомками.