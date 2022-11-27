В Подольске неадекват избил и раздел заступившегося за подростков мужчину

В подмосковном Подольске парень избил и снял штаны с мужчины, который заступился за подростков. Очевидцы в соцсетях сообщают, что компания злоумышленников была в невменяемом состоянии, предположительно, под наркотиками. Утверждается, что дебоширы якобы пытались именно убить несовершеннолетних, при этом мотив нападавших непонятен.

В Подольске неадекват избил и снял штаны с заступившегося за подростков мужчины. Видео © VK / "Типичный Подольск"

Судя по снятым очевидцами кадрам, изначально за подростков заступились женщины, которые проходили мимо. Но это не спасло: дебоширы продолжали преследовать парней. Нападавшие, в частности, не реагировали на просьбу разойтись по-хорошему, ни на угрозы вызвать полицию. В итоге проходивший мимо мужчина повалил одного из злоумышленников на землю, чтобы хоть как-то его успокоить. Однако тот сдёрнул с него штаны, порвал их и начал наносить удары ниже пояса.

При этом из соседнего дома на помощь хулигану выбежали его приятели, которые также начали наносить удары по защитнику несовершеннолетних. В итоге женщины всё-таки вызвали полицию. Дебошира, который "раздел" мужчину, увезли в участок.