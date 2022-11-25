В Тамбове мужчины решили разобраться с обидчиком подруги, но тот устроил "дуэль"

В Тамбове несколько мужчин хотели выяснить отношения из-за девушки, а устроили настоящую дуэль среди белого дня. В итоге разборками заинтересовались правоохранительные органы, проводится проверка, сообщил Лайфу источник.

Жители Тамбова устроили дуэль во дворе многоэтажек. Видео © LIFE

Всё произошло утром 24 ноября во дворе одной из многоэтажек по улице Агапкина. Местные жители услышали крики и звуки, напоминающие выстрелы, а из окон увидели драку нескольких мужчин. Разъярённые дебоширы бегали, громко кричали, а в руках держали что-то похожее на оружие. Когда на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы, один из хулиганов уже был ранен. В итоге выяснилось, что конфликт произошёл из-за девушки, вот только не всё так просто, как могло показаться.

Как стало известно Лайфу, к 44-летнему Михаилу с разборками приехали знакомые бывшей девушки его родного брата. Мужчины уверяли, что его родственник обидел и оскорбил даму, и захотели отомстить за неё. Однако Михаил с братом прятаться не стали, а вышли к подъезду выяснять отношения. К слову, мирного разговора у них так и не получилось, мужчина вооружился аэрозольным устройством для самообороны "Пионер" и сразу произвёл четыре выстрела в одного из гостей — 20-летнего парня. Кстати, и тот пришёл не с пустыми руками, захватив с собой пневматический пистолет.

В итоге правоохранители пресекли разборку, а прибывшая на место бригада скорой оказала необходимую помощь пострадавшему от выстрела аэрозольным устройством. Теперь решается вопрос о возбуждении в отношении Михаила уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.