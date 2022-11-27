Врач рассказал, возможно ли вылечить сколиоз плаванием

Боль в спине не означает появление сколиоза, и ошибочно считать, что плавание спасёт от деформации позвоночника. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал невролог Николай Вотчицев.

"Пациенты часто считают плавание средством от всех бед со спиной, особенно от сколиоза. Во-первых, плавание не защищает от сколиоза и может его ухудшить, если заниматься без грамотного тренера. Во-вторых, сколиоз и боль не имеют прямой взаимосвязи", — объяснил врач.

По его словам, если у человека сколиоз менее 50 градусов, то боль в спине почти никогда не будет напрямую связана с искривлением позвоночника. Причём даже четвёртая стадии болезни может не сопровождаться болезненными ощущениями. А чтобы справиться с этим неприятным и мучительным чувством, необходима регулярная и осмысленная физическая нагрузка, которую должен подобрать грамотный специалист.