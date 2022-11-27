Выколотые глаза и отрезанные органы: На скотомогильнике под Астраханью нашли 60 истерзанных собак

Компания, занимающаяся отловом и передержкой собак в Приволжском районе Астраханской области, привезла на скотомогильник 60 тел животных с выколотыми глазами и отрезанными органами. Об этом пишет издание "Арбуз".

В полицию обратилась сотрудница компании, которая заявила, что не имеет права молчать. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. В областном главке МВД уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные к этому лица.

"Ряд изъятых на месте биологических объектов будет направлен на ветеринарную экспертизу", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Трупы собак на скотомогильнике. Фото © "Арбуз"

Также на месте работает природоохранная прокуратура. По данным СМИ, у многих собак на ушах были бирки о прошедшей вакцинации.