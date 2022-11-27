Выколотые глаза и отрезанные органы: На скотомогильнике под Астраханью нашли 60 истерзанных собак
Под Астраханью обнаружили трупы 60 собак с выколотыми глазами и отрезанными органами
Компания, занимающаяся отловом и передержкой собак в Приволжском районе Астраханской области, привезла на скотомогильник 60 тел животных с выколотыми глазами и отрезанными органами. Об этом пишет издание "Арбуз".
В полицию обратилась сотрудница компании, которая заявила, что не имеет права молчать. На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. В областном главке МВД уточнили, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные к этому лица.
"Ряд изъятых на месте биологических объектов будет направлен на ветеринарную экспертизу", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Трупы собак на скотомогильнике. Фото © "Арбуз"
Также на месте работает природоохранная прокуратура. По данным СМИ, у многих собак на ушах были бирки о прошедшей вакцинации.
Ранее Лайф рассказывал, что во Владивостоке наказали родителей двух школьниц, сделавших фото с головой кота. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой действиям каждой участницы происшествия дадут оценку. Результаты направят в Следственный комитет.