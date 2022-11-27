Многодетная мать из Херсонской области поблагодарила Краснодарский край за тёплый приём

Краснодарский край продолжает принимать и оказывать комплексную поддержку жителям Херсонской области, которые из-за регулярных обстрелов ВСУ были вынуждены покинуть свои дома. Так, недавно в Анапу переехала Анна Назарова с мужем и четырьмя детьми, один из которых с ограниченными возможностями здоровья.

Анна из Херсонской области поблагодарила Краснодарский край за тёплый приём. Видео © LIFE

Семейство приехало в Анапу из Олешковского района Херсонской области, это около 20 километров от города Новая Каховка. В пансионате "Фея" Назаровы чувствуют себя в полной безопасности и уже вовсю строят планы на будущее. Анна по профессии повар, её муж — учитель физкультуры и тренер. Супруги надеются, что без проблем смогут реализоваться на новом месте. К слову, в Краснодарский край уже переехали практически все односельчане Назаровых.

"Приняли нас хорошо, все условия создали. <...> Хотела бы поблагодарить руководителя пансионата, сотрудников столовой, шеф-повара и всех, кто занимается нами, такими переселенцами. Это терпение надо: каждого надо понять, каждого выслушать и услышать. Вот хочу поблагодарить всех-всех, кто нас принял здесь, весь Краснодарский край", — отметила Анна в беседе с Лайфом.