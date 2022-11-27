"Динамо" и "Ростов" вышли в плей-офф Кубка России по футболу
"Динамо" обыграло "Оренбург" и вышло в плей-офф Кубка России
Московское "Динамо" одолело "Оренбург" в матче группового этапа Кубка России и вышло в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 69-й минуте забил Денис Макаров.
В шести играх москвичи набрали десять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В параллельной встрече "Ростов" разгромил "Ахмат" (3:0) и вышел в стадию игр на вылет со второго места с девятью баллами. Грозненцы заняли третье место и сыграют в плей-офф с командами Первой лиги, а "Оренбург" покидает турнир.
В эти минуты идёт матч "Зенита" и "Спартака" в группе 2. Лайф рассказывал о стартовых составах двух команд.
VK / ФК "Динамо" Москва