"Динамо" и "Ростов" вышли в плей-офф Кубка России по футболу

В шести играх москвичи набрали десять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В параллельной встрече "Ростов" разгромил "Ахмат" (3:0) и вышел в стадию игр на вылет со второго места с девятью баллами. Грозненцы заняли третье место и сыграют в плей-офф с командами Первой лиги, а "Оренбург" покидает турнир.