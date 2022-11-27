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27 ноября, 13:34

"Динамо" и "Ростов" вышли в плей-офф Кубка России по футболу

"Динамо" обыграло "Оренбург" и вышло в плей-офф Кубка России

Московское "Динамо" одолело "Оренбург" в матче группового этапа Кубка России и вышло в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 69-й минуте забил Денис Макаров.

В шести играх москвичи набрали десять очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. В параллельной встрече "Ростов" разгромил "Ахмат" (3:0) и вышел в стадию игр на вылет со второго места с девятью баллами. Грозненцы заняли третье место и сыграют в плей-офф с командами Первой лиги, а "Оренбург" покидает турнир.

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В эти минуты идёт матч "Зенита" и "Спартака" в группе 2. Лайф рассказывал о стартовых составах двух команд.

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VK / ФК "Динамо" Москва

Артур Лапсаков

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