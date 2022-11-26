ЦСКА обыграл "Сочи" в матче Кубка России и поднялся на второе место в группе
По итогам матча между местной сборной и московским ЦСКА на стадионе "Фишт" в Сочи гостевая команда обыграла сочинскую сборную со счётом 2:1 и заняла второе место в группе. Игра прошла в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
Красно-синие открыли счёт на третьей минуте: отличился полузащитник Никита Ермаков, но в добавленное к первому тайму время защитник Ваня Дркушич забил ответный гол. Победу ЦСКА принёс автогол сочинского защитника Игоря Юрганова, который произошёл на 60-й минуте матча.
Ранее Лайф писал, что нападающий "Динамо" Грулёв получил перелом ключицы в матче группы C Кубка России с "Ахматом". Форвард пострадал в столкновении с игроком соперника в первом тайме и был заменён на 27-й минуте.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов