ЦСКА обыграл "Сочи" в матче Кубка России и поднялся на второе место в группе

По итогам матча между местной сборной и московским ЦСКА на стадионе "Фишт" в Сочи гостевая команда обыграла сочинскую сборную со счётом 2:1 и заняла второе место в группе. Игра прошла в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Красно-синие открыли счёт на третьей минуте: отличился полузащитник Никита Ермаков, но в добавленное к первому тайму время защитник Ваня Дркушич забил ответный гол. Победу ЦСКА принёс автогол сочинского защитника Игоря Юрганова, который произошёл на 60-й минуте матча.