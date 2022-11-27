В Шанхае прошёл митинг против антиковидных ограничений

Люди скандируют лозунги против ограничений и локдаунов. Предположительно, жителей подтолкнул к демонстрациям пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи на северо-западе КНР, в результате которого погибло десять человек. Люди считают, что трагедии можно было избежать, если бы не ограничения, наложенные на этот ЖК.