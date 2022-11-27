В Шанхае прошёл митинг против антиковидных ограничений
В Шанхае в воскресенье жители вышли на митинг против жёстких антикоронавирусных ограничений, которые проводят власти Китая.
Люди скандируют лозунги против ограничений и локдаунов. Предположительно, жителей подтолкнул к демонстрациям пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи на северо-западе КНР, в результате которого погибло десять человек. Люди считают, что трагедии можно было избежать, если бы не ограничения, наложенные на этот ЖК.
В Китае уже четвёртый день подряд регистрируют суточный антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 39 791 случай. Из-за роста заболеваемости СoViD-19 антиковидные меры ужесточили в ряде крупнейших городов, включая Пекин и Шанхай, людям необходимо каждый день делать ПЦР-тесты.
Twitter / Philip Róin