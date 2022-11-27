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27 ноября, 13:54

В Шанхае прошёл митинг против антиковидных ограничений

В Шанхае в воскресенье жители вышли на митинг против жёстких антикоронавирусных ограничений, которые проводят власти Китая.

Люди скандируют лозунги против ограничений и локдаунов. Предположительно, жителей подтолкнул к демонстрациям пожар 24 ноября в жилом доме в Урумчи на северо-западе КНР, в результате которого погибло десять человек. Люди считают, что трагедии можно было избежать, если бы не ограничения, наложенные на этот ЖК.

Студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений

Студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений

В Китае уже четвёртый день подряд регистрируют суточный антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 39 791 случай. Из-за роста заболеваемости СoViD-19 антиковидные меры ужесточили в ряде крупнейших городов, включая Пекин и Шанхай, людям необходимо каждый день делать ПЦР-тесты.

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Twitter / Philip Róin

Илья Суриков

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