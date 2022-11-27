В США разоблачили "безумную стратегию" Байдена по Украине

Американский лидер Джо Байден использует климатическую повестку и специально затягивает конфликт на Украине, ведь он хочет получить от этого денежную выгоду. Об этом сообщил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По словам обозревателя, его "безумная стратегия" наносит вред простым американцам.

"Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти и, конечно же, обогатить их", — отметил Карлсон.

По его словам, подобные действия президента США приводят лишь к разрушению экономики страны, ведь из-за высокой стоимости энергоносителей страдает средний класс. Ведущий также подчеркнул, что процветание Америки в основном зависит именно от энергии.

Карлсон убеждён, что решить большую часть проблем можно только с помощью завершения конфликта на Украине. Однако в это время администрация Байдена ищет способы "выжать ещё несколько долларов" из беднеющего американского среднего класса, заключил он.