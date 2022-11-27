Минобороны Эстонии подсчитало расходы на помощь Украине
Министр обороны Эстонии Певкур заявил, что страна выделила 1% от ВВП на поддержку Украины
Эстония выделила около одного процента от своего ВВП на военную поддержку Украины, заявил министр обороны республики Ханно Певкур. Слова министра приводит DPA.
"Мы все должны делать больше", — сказал Певкур в ходе визита в Берлин, указывая на нужды Киева в системах противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии и боеприпасах.
Министр уточнил, что Эстония хоть и является маленькой страной НАТО, в следующем году намерена потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта, а в 2024-м эта сумма вырастет до 3,2%.
Ранее Лайф писал, что живущим в Эстонии россиянам и белорусам запретили владеть оружием. Глава МВД добавил, что в стране более 1300 человек, которые подпадут под действие закона, у них в общей сложности около 3080 единиц оружия.
Twitter / Valitsuse uudised