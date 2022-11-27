Минобороны Эстонии подсчитало расходы на помощь Украине

Эстония выделила около одного процента от своего ВВП на военную поддержку Украины, заявил министр обороны республики Ханно Певкур. Слова министра приводит DPA.

"Мы все должны делать больше", — сказал Певкур в ходе визита в Берлин, указывая на нужды Киева в системах противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии и боеприпасах.

Министр уточнил, что Эстония хоть и является маленькой страной НАТО, в следующем году намерена потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта, а в 2024-м эта сумма вырастет до 3,2%.