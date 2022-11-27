Составлен топ-3 страхов, из-за которых мужчины не хотят жениться

Некоторые мужчины не хотят жениться из-за неудачных отношений родителей или под влиянием матери. Об этом рассказала психолог Алёна Ал-Ас. По её оценке, чаще всего негативное отношение к браку складывается из-за боязни мужчин повторить ошибки родителей.

"Несчастливый брак родителей: скандалы, взаимные обвинения, обиды. Либо же родители мужчины жили хорошо и легко, а потом некрасиво развелись, вовлекая его во взрослые разборки. И теперь, что логично, он боится такого же, но уже в своей семье", — сказала Ал-Ас в беседе с "Газетой.ru".

Ещё один страх психолог назвала ситуативным, когда отношения становятся серьёзными без ведома самого мужчины. То есть инициативу берёт женщина, шантажирует или даже угрожает. Также боязнь брака у мужчины может быть обусловлена давлением со стороны его матери, если она влияет на него и не принимает потенциальных невест. Специалист считает, что взрослому мужчине нужно сепарироваться от родителей и жить своей жизнью.