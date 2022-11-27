"Американцы, идите домой!": Протесты в Лейпциге закончились столкновениями с полицией

Антиамериканский митинг прошёл в Лейпциге, городе на востоке Германии. Демонстрация завершилась задержаниями участников и столкновениями с полицией, пишет газета BILD am Sonntag.

Антиамериканский митинг правых и контрдемонстрация левых в Лейпциге. Видео © Twitter / BaroCgn

В митинге приняли участие около 900 человек. Они стояли перед консульством США и зданием административного суда и выступали под лозунгом "Американцы, идите домой!". В большей степени протестовали представители партий правого толка. Они требовали вывода американских войск и ядерного оружия с территории ФРГ. Причём участники пришли на митинг с российскими и немецкими флагами. Изначально организаторы сообщили, что всего на демонстрации будет 15 тысяч активистов.

Вместе с тем представители левых партий провели в Лейпциге контрдемонстрацию, из-за чего митинг правых быстро завершился. Причём этот протест оказался в значительной степени больше. Контрдемонстранты в том числе устроили сидячую забастовку, а также беспорядки и взрывали петарды. В результате правоохранители задержали некоторых активистов. Полиция возбудила более десятка уголовных дел. Это стало самой крупной операцией правоохранительных органов в Лейпциге в 2022 году. Для обеспечения безопасности в ходе митингов были даже привлечены силы из других федеральных земель.