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27 ноября, 15:01

Бельгия неожиданно проиграла Марокко на чемпионате мира

Сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, счёт встречи — 0:2.

На 73-й минуте первый мяч в матче забил Абдельхамид Сабири, а уже в добавленное к встрече время Закария Абухляль удвоил преимущество марокканцев.

Таким образом, сборная Марокко с четырьмя очками возглавила группу F, а Бельгия с тремя баллами осталась на втором месте. Сборные Хорватии и Канады, также являющиеся участниками квартета, начнут свой поединок в 19:00 мск.

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Напомним, в первом туре сборная Бельгии одержала победу над Канадой, а сборная Марокко сыграла вничью с Хорватией. В последнем туре бельгийцы посоревнуются с хорватами, а марокканцы — с канадцами.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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