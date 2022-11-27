Бельгия неожиданно проиграла Марокко на чемпионате мира

Сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, счёт встречи — 0:2.

На 73-й минуте первый мяч в матче забил Абдельхамид Сабири, а уже в добавленное к встрече время Закария Абухляль удвоил преимущество марокканцев.

Таким образом, сборная Марокко с четырьмя очками возглавила группу F, а Бельгия с тремя баллами осталась на втором месте. Сборные Хорватии и Канады, также являющиеся участниками квартета, начнут свой поединок в 19:00 мск.