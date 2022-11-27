Аккорды песен групп "Кино" и "Агата Кристи" потребовали удалить с популярного сайта

С сайта с аккордами для гитар Amdm.ru удалили подборы к песням групп "Кино", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" и певицы Зиверт. На самом портале это объяснили требованием правообладателя.

"ООО "Первое музыкальное издательство" и ООО "Национальное музыкальное издательство" потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 000 руб. за каждые 100 песен из их списка в год. А именно: на композиции группы "Кино", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", Зиверт", — говорится в сообщении.

Указанные компании подтвердили, что они правообладатели этих песен на основе соответствующих договоров, пишет РБК. Там заявили, что они имеют право запрещать третьим лицам размещать в Интернете любые музыкальные произведения, правообладателями которых они являются. В том числе это касается любых звуковых аккордов.