В Охотском море загорелся рыболовецкий траулер с экипажем из 104 человек

В Охотском море загорелся большой морозильный рыболовецкий траулер (БМРТ) Sunfish, на борту которого находится более сотни человек. При этом информация о пострадавших пока не поступала, сообщили в пресс-службе Росморречфлота (РМРФ).

"Идёт пожар на БМРТ Sunfish в Охотском море. Был получен сигнал о возгорании в одной из кают по левому борту. Позднее стало ясно, что горит в двух каютах и на камбузе. <…> На борту находится 104 человека экипажа", — приводит ТАСС сообщение флота.

В район ЧП направлено семь судов, откуда после нескольких попыток на Sunfish удалось передать комплекты противопожарного оборудования. В настоящий момент экипажу горящего судна удалось справиться с открытым огнём, но тушение пожара всё ещё продолжается. Капитан Sunfish запросил передачу дополнительных средств противопожарного оборудования, но из-за надвигающегося шторма пока сделать это невозможно. Предварительно, траулер приписан к сахалинскому порту Невельск.