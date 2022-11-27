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27 ноября, 15:19

Футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча

Футболисты "Спартака" и "Зенита" устроили драку в матче Кубка России

Игроки "Спартака" и "Зенита" устроили потасовку в концовке матча Кубка России. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего футболисты стали драться.

Всё началось со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса. После этого в стычку вступили и запасные футболисты, и тренеры.

Драка игроков и тренеров "Спартака" и "Зенита". Видео © LIFE

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В итоге судья Владимир Москалёв удалил с поля Николсона, форварда "Спартака" Александра Соболева и вратаря москвичей Александа Селихова, а также игроков "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао.

Ранее Лайф рассказывал, что Леонид Федун провёл "очень трогательный" прощальный ужин с футболистами "Спартака". Напомним, он руководил клубом 18 лет и покинул пост в августе текущего года.

Обложка ©

VK / ФК "Спартак-Москва"

Артур Лапсаков

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