Футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча

Игроки "Спартака" и "Зенита" устроили потасовку в концовке матча Кубка России. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего футболисты стали драться.

Всё началось со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса. После этого в стычку вступили и запасные футболисты, и тренеры.

Драка игроков и тренеров "Спартака" и "Зенита". Видео © LIFE

В итоге судья Владимир Москалёв удалил с поля Николсона, форварда "Спартака" Александра Соболева и вратаря москвичей Александа Селихова, а также игроков "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао.