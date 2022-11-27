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27 ноября, 15:22

Тысячи жителей Краснодара остались без горячей воды из-за аварии на теплосети

Мэр Краснодара Наумов: Семь тысяч человек остались без тепла и горячей воды из-за аварии

В центре Краснодара на теплосети произошла авария, в результате чего семь тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

  • Наумов контролирует работу по ликвидации аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов
    Наумов контролирует работу по ликвидации аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов
  • Восстановительные работы после аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов
    Восстановительные работы после аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов
  • Восстановительные работы после аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов
    Восстановительные работы после аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов

Наумов контролирует работу по ликвидации аварии на теплосети в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов

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"Выехал на место ликвидации аварии на теплосети в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаётся около семи тысяч краснодарцев", — написал он.

По словам Наумова, специалисты уже нашли место утечки теплоносителя, теперь аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" проводит работу по смене повреждённого участка трубопровода. На улице Седина в настоящий момент движение транспорта временно ограничено. Там работают 16 человек и 10 единиц техники, а также слесарь и сварщики.

Без тепла и горячей воды оказались не только жилые дома, но и социальные объекты. Наумов пообещал держать на жёстком контроле устранение данной аварии до самого конца. Он поручил максимально нарастить темпы ликвидации прорыва без ущерба для качества работ. К 22:00 сегодня коммунальщики обещают, что подача тепла и горячей воды возобновится.

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А в Нижегородской области прошёл ледяной дождь, который оставил тысячи местных жителей без света. Но при этом за ночь на 27 ноября в более чем 60 населённых пунктах региона удалось восстановить электроснабжение.

Обложка ©

Telegram / Евгений Наумов

Светлана Оперук

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