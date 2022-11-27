Тысячи жителей Краснодара остались без горячей воды из-за аварии на теплосети

В центре Краснодара на теплосети произошла авария, в результате чего семь тысяч человек остались без тепла и горячей воды. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.







"Выехал на место ликвидации аварии на теплосети в центре Краснодара. Без тепла и горячей воды остаётся около семи тысяч краснодарцев", — написал он.

По словам Наумова, специалисты уже нашли место утечки теплоносителя, теперь аварийная бригада "Краснодартеплоэнерго" проводит работу по смене повреждённого участка трубопровода. На улице Седина в настоящий момент движение транспорта временно ограничено. Там работают 16 человек и 10 единиц техники, а также слесарь и сварщики.

Без тепла и горячей воды оказались не только жилые дома, но и социальные объекты. Наумов пообещал держать на жёстком контроле устранение данной аварии до самого конца. Он поручил максимально нарастить темпы ликвидации прорыва без ущерба для качества работ. К 22:00 сегодня коммунальщики обещают, что подача тепла и горячей воды возобновится.