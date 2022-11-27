"Зенит" победил "Спартак" в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой

Матч группового этапа Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком", проходивший в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев в серии пенальти. Основное время закончилось со счётом 0:0 (4:2 — по пенальти).

Однако петербуржцы заняли лишь третье место в группе, набрав 11 баллов, и продолжат борьбу за трофей с командами Первой лиги. Москвичи завершили групповой этап на первой строчке (13 очков) и вышли в плей-офф. В параллельной встрече "Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел" и, набрав 12 очков, вышли в следующую стадию со второго места.