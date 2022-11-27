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Опубликовано 27 ноября 2022, 15:37

Минобороны показало видео боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в зоне СВО

Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в зоне спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Как пояснили в министерстве, экипажи самолётов выполняют задачи патрулирования в заданном районе. Лётчики прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения. Если же экипаж обнаруживает вражеские цели, то уничтожает их ракетами.

"При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса "воздух – воздух", — пояснил штурман экипажа МиГ-31 Владимир.

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Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне СВО, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ. Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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