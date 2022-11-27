Минобороны показало видео боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в зоне СВО
Министерство обороны России показало кадры боевых вылетов истребителей-перехватчиков МиГ-31 в зоне спецоперации на Украине. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства.
Кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Как пояснили в министерстве, экипажи самолётов выполняют задачи патрулирования в заданном районе. Лётчики прикрывают войска и объекты от разведки и воздушных ударов противника в районах боевого соприкосновения. Если же экипаж обнаруживает вражеские цели, то уничтожает их ракетами.
"При обнаружении воздушных целей осуществляется наведение. Выполняем опознавание, захват и после подтверждения данных и параметров цели применяем по противнику управляемые ракеты класса "воздух – воздух", — пояснил штурман экипажа МиГ-31 Владимир.
Ранее Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчётов САУ 2С-19 "Мста-С" ЗВО в зоне СВО, которые продолжают уничтожать артиллерию и замаскированные укреплённые позиции ВСУ. Расчёты ведут огонь по противнику осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
Telegram / Минобороны России