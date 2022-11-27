В Севастополе продлили до 12 декабря жёлтый уровень террористической угрозы

В Севастополе до 12 декабря продлили действие жёлтого (высокого) уровня террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября сроком на 15 суток, до 18:00 12 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.