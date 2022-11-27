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27 ноября, 16:06

В Севастополе продлили до 12 декабря жёлтый уровень террористической угрозы

В Севастополе до 12 декабря продлили действие жёлтого (высокого) уровня террористической опасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября сроком на 15 суток, до 18:00 12 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что правоохранительные органы и органы власти принимают необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей региона. Напомним, жёлтый уровень террористической угрозы был введён ещё в июле после удара украинского беспилотника по штабу Черноморского флота.

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Ранее Лайф сообщал, что в Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели, до 6 декабря.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова

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