В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз полураздетую четырёхлетнюю дочь подруги
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки. По данным 74.ru, это случилось поздно вечером 26 ноября.
В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки. Видео © VK / "74.ru | новости Челябинска"
"Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды", — рассказала очевидица Ирина.
Она заметила замёрзшие сопли и иней на волосах ребёнка. По словам женщины, ноги у малышки посинели от холода. А мальчик с ними был тепло одет. Ирина отметила, что раньше этого соседа здесь не видела. Она рассказала, что сделала незнакомцу замечание, однако тот "отшвырнул" её. После этого женщина вызвала полицию вместе с другим соседом. Причём пока правоохранители ехали на вызов, агрессивный мужчина снова вышел из подъезда, но уже без детей. Соседи стали его удерживать.
Челябинец рассказал полицейским, что гулял с детьми подруги, которая в этот момент спала дома. Мужчина брал их с собой в магазин, чтобы купить сигареты. Ирина уверена, что малыши провели на морозе минимум полчаса.
Между тем в региональном управлении МВД уточнили, что всё произошло в Курчатовском районе Челябинска. По данным ведомства, матерью малолетних является женщина 1987 года рождения, в отношении неё составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Известно, что ранее жительница Челябинска уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, а семья состоит на учёте.
Выяснилось также, что мужчине, который вывел детей на мороз, 38 лет, он уже привлечён к административной ответственности. Вместе с ним горе-мать вчера распивала спиртное, а затем уснула. В это время мужчина отправился в магазин с четырёхлетними детьми. В отношении женщины уже составлен административный протокол, в её квартире провели осмотр. Правоохранители заверили, что в будущем с семьёй продолжат работу "все субъекты системы профилактики".
А в декабре 2021 года суд в Саратовской области арестовал мать, бросившую детей замерзать в овраге. Женщина не стала скрываться и призналась, что пыталась задушить сына и дочь, а затем вынесла малышей на мороз. Детей — восьмилетнего мальчика и пятилетнюю девочку — нашла в снегу прохожая и вызвала скорую. Мальчик скончался, а девочку госпитализировали в критическом состоянии. В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Позже суд дал ей 20 лет колонии.