В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз полураздетую четырёхлетнюю дочь подруги

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки. По данным 74.ru, это случилось поздно вечером 26 ноября.

В Челябинске пьяный мужчина вывел на мороз девочку без колготок и шапки. Видео © VK / "74.ru | новости Челябинска"

"Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды", — рассказала очевидица Ирина.

Она заметила замёрзшие сопли и иней на волосах ребёнка. По словам женщины, ноги у малышки посинели от холода. А мальчик с ними был тепло одет. Ирина отметила, что раньше этого соседа здесь не видела. Она рассказала, что сделала незнакомцу замечание, однако тот "отшвырнул" её. После этого женщина вызвала полицию вместе с другим соседом. Причём пока правоохранители ехали на вызов, агрессивный мужчина снова вышел из подъезда, но уже без детей. Соседи стали его удерживать.

Челябинец рассказал полицейским, что гулял с детьми подруги, которая в этот момент спала дома. Мужчина брал их с собой в магазин, чтобы купить сигареты. Ирина уверена, что малыши провели на морозе минимум полчаса.

Между тем в региональном управлении МВД уточнили, что всё произошло в Курчатовском районе Челябинска. По данным ведомства, матерью малолетних является женщина 1987 года рождения, в отношении неё составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Известно, что ранее жительница Челябинска уже неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения, а семья состоит на учёте.