"Безвкусные пылесборники": Россияне назвали худшие подарки на день рождения

Самыми бесполезными подарками на день рождения являются вазы, статуэтки и шкатулки. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob, который приводит "Газета.ру". Согласно исследованию, лишь трое из десяти россиян не получали ненужных презентов во время этого праздника.

"Чаще всего в качестве самого бесполезного подарка ко дню рождения россияне называли "безвкусные пылесборники": вазы, статуэтки и шкатулки (6%). На втором месте — посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (5%). Третье место делят бытовая техника и предметы гардероба (4%). Носки мы выделили в отдельную категорию с 3% голосов", — говорится в исследовании.

При этом 3% россиян также не видят пользы в сувенирах, живых цветах, парфюмерии и косметике. Съедобный подарок и конверты с деньгами бесполезными считают 2% респондентов. Такое же количество опрошенных не любят, когда им дарят мягкие игрушки, открытки, бижутерию, канцелярские принадлежности, а также гаджеты, картины и наборы для душа.

Кроме того, среди ненужных подарков — коньяк, билеты на концерты, сертификаты и книги. Не так сильно нужны именинникам массажёры, предметы спортивной и рабочей экипировки, а также музыкальные инструменты и домашние животные.