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27 ноября, 16:25

Десятки украинцев отравились в центре для беженцев в Польше, большинство из них дети

InPoland: В Польше произошло массовое отравление в центре для беженцев с Украины

Из-за симптомов отравления в польском городе Глухолазы госпитализировали беженцев с Украины. Большинство пострадавших это дети до 16 лет, сообщает портал inPoland.

По информации издания, всего симптомы отравления в пятницу зафиксированы у 23 человек — 15 детей и восьми взрослых. Сообщается, что госпитализировали 14 пострадавших.

"У нас ещё нет результатов исследований, но всё указывает на обычное пищевое отравление", — приводит портал слова директора больницы, в которую доставили беженцев.

Состояние госпитализированных оценивают как удовлетворительное. Специалисты обследовали пищеблок и кухню в центре, где жили беженцы. Никаких проблем там не обнаружили. Представитель польских властей утверждает, что в данном случае речь идёт о норовирусной инфекции.

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Wikipedia / MichalPL

Илья Суриков

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