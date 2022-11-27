Десятки украинцев отравились в центре для беженцев в Польше, большинство из них дети

Из-за симптомов отравления в польском городе Глухолазы госпитализировали беженцев с Украины. Большинство пострадавших это дети до 16 лет, сообщает портал inPoland.

По информации издания, всего симптомы отравления в пятницу зафиксированы у 23 человек — 15 детей и восьми взрослых. Сообщается, что госпитализировали 14 пострадавших.

"У нас ещё нет результатов исследований, но всё указывает на обычное пищевое отравление", — приводит портал слова директора больницы, в которую доставили беженцев.

Состояние госпитализированных оценивают как удовлетворительное. Специалисты обследовали пищеблок и кухню в центре, где жили беженцы. Никаких проблем там не обнаружили. Представитель польских властей утверждает, что в данном случае речь идёт о норовирусной инфекции.