Десятки украинцев отравились в центре для беженцев в Польше, большинство из них дети
InPoland: В Польше произошло массовое отравление в центре для беженцев с Украины
Из-за симптомов отравления в польском городе Глухолазы госпитализировали беженцев с Украины. Большинство пострадавших это дети до 16 лет, сообщает портал inPoland.
По информации издания, всего симптомы отравления в пятницу зафиксированы у 23 человек — 15 детей и восьми взрослых. Сообщается, что госпитализировали 14 пострадавших.
"У нас ещё нет результатов исследований, но всё указывает на обычное пищевое отравление", — приводит портал слова директора больницы, в которую доставили беженцев.
Состояние госпитализированных оценивают как удовлетворительное. Специалисты обследовали пищеблок и кухню в центре, где жили беженцы. Никаких проблем там не обнаружили. Представитель польских властей утверждает, что в данном случае речь идёт о норовирусной инфекции.
Ранее Лайф писал о том, что украинские беженцы продолжают требовать бесплатной жизни в Европе и не хотят покидать комфортабельные гостиничные номера.
Wikipedia / MichalPL