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27 ноября, 20:42

Посол подчеркнул несокрушимость дружбы России и Китая

Посол Моргулов: Дружественные отношения России и Китая несокрушимы

Дружественные отношения между Россией и Китаем несокрушимы. Об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил новый посол России в этой стране Игорь Моргулов.

"Российско-китайские отношения несокрушимы. Дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами", — приводит слова Моргулова МИД КНР.

Моргулов также отметил, что Россия будет содействовать углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, в том числе в противостоянии однополярной гегемонии.

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Как писал ранее Лайф, в Китае указали на единство с Москвой в неприятии однополярной гегемонии. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил также, что обе страны выступают против применения грубой силы.

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ТАСС / Артём Иванов

Арина Родионова

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