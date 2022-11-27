Посол подчеркнул несокрушимость дружбы России и Китая
Посол Моргулов: Дружественные отношения России и Китая несокрушимы
Дружественные отношения между Россией и Китаем несокрушимы. Об этом на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И заявил новый посол России в этой стране Игорь Моргулов.
"Российско-китайские отношения несокрушимы. Дружба двух стран способна справиться с любыми вызовами", — приводит слова Моргулова МИД КНР.
Моргулов также отметил, что Россия будет содействовать углублению сотрудничества с КНР во всех сферах, в том числе в противостоянии однополярной гегемонии.
Как писал ранее Лайф, в Китае указали на единство с Москвой в неприятии однополярной гегемонии. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил также, что обе страны выступают против применения грубой силы.
ТАСС / Артём Иванов