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27 ноября, 20:13

В Китае указали на единство с Москвой в неприятии однополярной гегемонии

Глава МИД КНР Ван И: Китай и Россия не признают однополярную гегемонию

И Китай, и Россия твёрдо привержены продвижению многополярного мира и не согласны с гегемонией. Об этом на встрече с новым послом РФ в КНР Игорем Моргуловым заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Он добавил, что обе страны выступают против применения грубой силы.

"Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы", — заявил Ван И.

Глава китайского МИД подчеркнул, что именно такая позиция находится на верной стороне и отвечает тенденциям современности. Ван И также приветствовал назначение Моргулова на пост посла России в Китае. Министр указал на то, что Пекин будет оказывать российскому дипломату поддержку в работе. Во время встречи стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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МИД Китая

Арина Родионова

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