Эрдоган сделал заявление об отношениях с Сирией
Эрдоган допустил, что отношения Турции с Сирией могут нормализоваться
Отношения Анкары и Дамаска могут нормализоваться. О том, что такое развитие ситуации между странами возможно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид", — приводит его слова агентство Anadolu.
Вместе с тем он заявил , что обеспечивать безопасность своих границ Турции не может помешать никто.
Как писал ранее Лайф, Песков заявил, что Россия сможет снять разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров. Он считает, что уровень российско-турецких отношений позволяет урегулировать ситуацию дипломатически.
В последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".