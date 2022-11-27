Эрдоган сделал заявление об отношениях с Сирией

Отношения Анкары и Дамаска могут нормализоваться. О том, что такое развитие ситуации между странами возможно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид", — приводит его слова агентство Anadolu.

Вместе с тем он заявил , что обеспечивать безопасность своих границ Турции не может помешать никто.

Как писал ранее Лайф, Песков заявил, что Россия сможет снять разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров. Он считает, что уровень российско-турецких отношений позволяет урегулировать ситуацию дипломатически.