Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 19:38

Эрдоган сделал заявление об отношениях с Сирией

Эрдоган допустил, что отношения Турции с Сирией могут нормализоваться

Отношения Анкары и Дамаска могут нормализоваться. О том, что такое развитие ситуации между странами возможно, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В ближайший период, наподобие того, как начался процесс с Египтом, так же может начаться и аналогично с Сирией. В политике не бывает обид", — приводит его слова агентство Anadolu.

Вместе с тем он заявил , что обеспечивать безопасность своих границ Турции не может помешать никто.

Эрдоган заявил, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Эрдоган заявил, что Турция имеет право самостоятельно решать проблемы на севере Сирии

Как писал ранее Лайф, Песков заявил, что Россия сможет снять разногласия с Турцией по Сирии с помощью переговоров. Он считает, что уровень российско-турецких отношений позволяет урегулировать ситуацию дипломатически.

В последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".

Обложка ©

kremlin.ru

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров