"Соревнуйтесь не в мордобое": Легендарный футболист осудил драку красно-белых с игроками "Зенита"
Легенда московского "Спартака" Гаврилов осудил драку красно-белых с игроками "Зенита"
Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" в 70–80-е годы, осудил массовую драку, произошедшую в конце матча заключительного тура Кубка России по футболу между красно-белыми и "Зенитом". В интервью "Газете.ru" он заявил, что участники потасовки должны получить серьёзное наказание, чтобы у них совсем отпало желание когда-либо выяснять отношения на футбольном поле.
"Вы играйте, соревнуйтесь на поле, а не в мордобое", — подчеркнул Гаврилов.
А вот Зарема Салихова, жена бывшего владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна, комментируя "Спорт-Экспрессу" произошедшую драку, наоборот, похвалила красно-белых. По её словам, спартаковцы "выступили красиво особенно перед серией пенальти".
Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды.
VK / ФК "Спартак-Москва"