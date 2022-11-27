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27 ноября, 19:13

"Соревнуйтесь не в мордобое": Легендарный футболист осудил драку красно-белых с игроками "Зенита"

Легенда московского "Спартака" Гаврилов осудил драку красно-белых с игроками "Зенита"

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов, который выступал за московский "Спартак" в 70–80-е годы, осудил массовую драку, произошедшую в конце матча заключительного тура Кубка России по футболу между красно-белыми и "Зенитом". В интервью "Газете.ru" он заявил, что участники потасовки должны получить серьёзное наказание, чтобы у них совсем отпало желание когда-либо выяснять отношения на футбольном поле.

"Вы играйте, соревнуйтесь на поле, а не в мордобое", — подчеркнул Гаврилов.

А вот Зарема Салихова, жена бывшего владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна, комментируя "Спорт-Экспрессу" произошедшую драку, наоборот, похвалила красно-белых. По её словам, спартаковцы "выступили красиво особенно перед серией пенальти".

Федун иронично высказался о массовой драке игроков "Спартака" и "Зенита"

Федун иронично высказался о массовой драке игроков "Спартака" и "Зенита"

Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться. В итоге красные карточки получили шестеро футболистов — по трое от каждой команды.

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VK / ФК "Спартак-Москва"

Наталья Исакова

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