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27 ноября, 18:32

Федун иронично высказался о массовой драке игроков "Спартака" и "Зенита"

Драка между "Спартаком" и "Зенитом" в финале матча Кубка России переросла в массовую из-за того, что судья не удалил с поля одного из игроков. Так считает бывший владелец клуба красно-белых Леонид Федун. Потасовка между футболистами началась со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса.

"Москалёв не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых", — прокомментировал инцидент "Спорт-Экспрессу" Федун.

В целом же бывший тренер красно-белых оценил игру "Спартака" на фоне ЧМ как "не очень" хорошую.

"Зенит" победил "Спартак" в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой

"Зенит" победил "Спартак" в матче Кубка России, завершившемся массовой дракой

Ранее Лайф писал, что футболисты "Спартака" и "Зенита" сцепились "стенка на стенку" во время матча. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, после чего игроки на поле стали драться.

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VK / ФК "Спартак-Москва"

Арина Родионова

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