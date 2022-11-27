Федун иронично высказался о массовой драке игроков "Спартака" и "Зенита"

Драка между "Спартаком" и "Зенитом" в финале матча Кубка России переросла в массовую из-за того, что судья не удалил с поля одного из игроков. Так считает бывший владелец клуба красно-белых Леонид Федун. Потасовка между футболистами началась со стычки игрока красно-белых Шамара Николсона и игрока петербуржцев Лукаса Барриоса.

"Москалёв не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых", — прокомментировал инцидент "Спорт-Экспрессу" Федун.

В целом же бывший тренер красно-белых оценил игру "Спартака" на фоне ЧМ как "не очень" хорошую.