Канада проиграла Хорватии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по футболу
Хорватия со счётом 4:1 обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа ЧМ по футболу
Хорватия со счётом 4:1 обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Стоит отметить, что встреча сборных состоялась сегодня на стадионе "Халифа" в городе Эр-Райяне.
В команде победителей отличились Андрей Крамарич, Марко Ливая и Ловро Майер. А забитым мячом в составе канадской сборной отметился Алфонсо Дейвис. Хорватский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен провёл весь матч и получил жёлтую карточку.
Таким образом, Канада лишилась возможности на выход в плей-офф ЧМ по футболу. Между тем Хорватия занимает лидерскую позицию в группе F с четырьмя очками. Сборная этой страны обгоняет марокканцев за счёт разности мячей, на третьей строчке с тремя очками расположилась Бельгия, а на четвёртой — Канада, у которой нет баллов. Отметим, что в завершающем туре хорваты встретятся с бельгийцами, а канадцы сыграют с марокканцами. Оба матча назначены на 1 декабря.
Ранее Лайф писал, что сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Счёт встречи — 0:2.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic