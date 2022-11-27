Канада проиграла Хорватии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по футболу

Хорватия со счётом 4:1 обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Стоит отметить, что встреча сборных состоялась сегодня на стадионе "Халифа" в городе Эр-Райяне.

Таким образом, Канада лишилась возможности на выход в плей-офф ЧМ по футболу. Между тем Хорватия занимает лидерскую позицию в группе F с четырьмя очками. Сборная этой страны обгоняет марокканцев за счёт разности мячей, на третьей строчке с тремя очками расположилась Бельгия, а на четвёртой — Канада, у которой нет баллов. Отметим, что в завершающем туре хорваты встретятся с бельгийцами, а канадцы сыграют с марокканцами. Оба матча назначены на 1 декабря.