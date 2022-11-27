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Опубликовано 27 ноября 2022, 21:22

Канада проиграла Хорватии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по футболу

Хорватия со счётом 4:1 обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа ЧМ по футболу

Хорватия со счётом 4:1 обыграла Канаду в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Стоит отметить, что встреча сборных состоялась сегодня на стадионе "Халифа" в городе Эр-Райяне.

В команде победителей отличились Андрей Крамарич, Марко Ливая и Ловро Майер. А забитым мячом в составе канадской сборной отметился Алфонсо Дейвис. Хорватский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен провёл весь матч и получил жёлтую карточку.

Таким образом, Канада лишилась возможности на выход в плей-офф ЧМ по футболу. Между тем Хорватия занимает лидерскую позицию в группе F с четырьмя очками. Сборная этой страны обгоняет марокканцев за счёт разности мячей, на третьей строчке с тремя очками расположилась Бельгия, а на четвёртой — Канада, у которой нет баллов. Отметим, что в завершающем туре хорваты встретятся с бельгийцами, а канадцы сыграют с марокканцами. Оба матча назначены на 1 декабря.

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Ранее Лайф писал, что сборная Бельгии уступила команде Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Счёт встречи — 0:2.

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ТАСС / AP / Darko Vojinovic

Никита Осипов
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