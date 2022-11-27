РФС на ближайшем заседании исполкома поднимет вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз (РФС) на ближайшем заседании исполкома организации рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Соответствующее заявление сделал президент РФС Александр Дюков. Он не уверен, что решение будет принято, но ситуацию рассмотрят.

"Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения. УЕФА считает нас членом европейской семьи, мы реализуем все программы, они участвуют в финансировании проектов, в нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры", — сказал Дюков в разговоре с журналистами.

Говоря о шансах сборной России выступить на Евро в 2024-м, президент РФС отметил, что они есть, но скорее больше теоретические.