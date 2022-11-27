Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 18:14

Украинские военные пострадали в смертельном ДТП с эстонским автобусом в Латвии

Украинские военные пострадали в ДТП с эстонским автобусом в Лимбажском крае Латвии, погиб водитель транспортного средства, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских сил обороны.

"В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который выполнял заказ эстонских сил обороны. Погиб водитель автобуса. В аварии пострадал один эстонский солдат и несколько украинских военных. Они доставлены в больницу", — уточнили в штабе и добавили, что причины смертельного ДТП выясняются.

Полиция Латвии в свою очередь сообщила, что автобус вёз пассажиров в Эстонию из Польши. Цель путешествия бойцов неизвестна.

Экс-офицер ЦРУ раскрыл опасный манёвр Зеленского

Экс-офицер ЦРУ раскрыл опасный манёвр Зеленского

А ранее МВД Украины зафиксировало всплеск ДТП из-за отключения светофоров по причине энергокризиса. Лишь за сутки на дорогах страны произошло более 600 аварий, в которых погибло семь человек и более 70 получили травмы.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров