Кличко обвинил команду Зеленского в двойной игре по "пунктам несокрушимости"

Киевский мэр Виталий Кличко после сообщений о некачественной работе по организации пунктов обогрева отметил, что украинские власти прибегают к манипуляциям по данной теме, чего делать не нужно. Соответствующее видеообращение градоначальника размещено в его телеграм-канале.

Мэр пожаловался, что вопросу оборудования "пунктов несокрушимости" уже придали политический окрас. Кличко заявил, что представители правящей партии "Слуга народа" вели себя двойственно: с одной стороны, осуждали власти Киева, с другой — при личном общении сообщали, что эти же места функционируют.

"Манипулировать не нужно! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото", — отметил Кличко.

Мэр добавил, что не желает вступать в политические споры, а власти украинской столицы делают всё необходимое для жизнеобеспечения города.