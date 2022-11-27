Кличко обвинил команду Зеленского в двойной игре по "пунктам несокрушимости"
Мэр Киева Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева
Киевский мэр Виталий Кличко после сообщений о некачественной работе по организации пунктов обогрева отметил, что украинские власти прибегают к манипуляциям по данной теме, чего делать не нужно. Соответствующее видеообращение градоначальника размещено в его телеграм-канале.
Мэр пожаловался, что вопросу оборудования "пунктов несокрушимости" уже придали политический окрас. Кличко заявил, что представители правящей партии "Слуга народа" вели себя двойственно: с одной стороны, осуждали власти Киева, с другой — при личном общении сообщали, что эти же места функционируют.
"Манипулировать не нужно! Поскольку странно выглядит: когда вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти, и они в приватном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом публикуют какие-то непонятные фото", — отметил Кличко.
Мэр добавил, что не желает вступать в политические споры, а власти украинской столицы делают всё необходимое для жизнеобеспечения города.
"Мне есть чем заниматься. Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших зарубежных партнёров. Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы", — заключил Кличко.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране "пунктов несокрушимости" на случай блэкаута. По его словам, они должны работать круглосуточно при муниципальных учреждениях, предоставляя мобильную связь, интернет, тепло и свет. Позже глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что все "пункты несокрушимости" в Киеве будут проверены после жалоб горожан. По его словам, в Киеве закрыто более 100 из 530 мест обогрева.
ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER