Генсек ОДКБ оценил готовность организации к отражению гибридных атак
Организация договора о коллективной безопасности в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак, полагает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Генсек пояснил, что они включают и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические.
"Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию", — высказался он в эфире телеканала ОНТ.
Зась заметил, что тому есть объективные причины. Первая — в том, что организация изначально создавалась для отражения исключительно военных угроз для безопасности стран – членов ОДКБ. В течение 20 лет произошла очень сильная трансформация, в ходе которой организация стала превращаться в комплексную площадку для противодействия различным угрозам, включая терроризм, наркотрафик и преступность, в том числе в сфере ИКТ.
А в сентябре Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном — на тот момент официальный Ереван заявлял об ударах по приграничным городам. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ