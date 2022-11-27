Генсек ОДКБ оценил готовность организации к отражению гибридных атак

Организация договора о коллективной безопасности в настоящее время не в полной мере готова к отражению гибридных атак, полагает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Генсек пояснил, что они включают и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические.

"Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию", — высказался он в эфире телеканала ОНТ.