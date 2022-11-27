Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с официальным визитом в Москву, где завтра у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба руководителя республики, опубликовав видео официальной церемонии встречи Токаева в столичном аэропорту Внуково-2.

Официальная церемония встречи Токаева в аэропорту Внуково-2 в Москве. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Akorda

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в РФ. Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств", — сказано в сообщении.