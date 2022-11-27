Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с официальным визитом в Москву, где завтра у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба руководителя республики, опубликовав видео официальной церемонии встречи Токаева в столичном аэропорту Внуково-2.
Официальная церемония встречи Токаева в аэропорту Внуково-2 в Москве. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Akorda
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в РФ. Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств", — сказано в сообщении.
Кроме того, известно, что лидеры двух государств в режиме онлайн примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
Ранее Лайф писал, что Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. Выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Действующий президент одержал победу, набрав 81,31% голосов избирателей. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Akorda