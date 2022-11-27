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27 ноября, 17:25

Токаев прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с официальным визитом в Москву, где завтра у него состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в соцсетях заявила пресс-служба руководителя республики, опубликовав видео официальной церемонии встречи Токаева в столичном аэропорту Внуково-2.

Официальная церемония встречи Токаева в аэропорту Внуково-2 в Москве. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Akorda

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в РФ. Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств", — сказано в сообщении.

Кроме того, известно, что лидеры двух государств в режиме онлайн примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Казахстан продолжит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, заявил Токаев

Казахстан продолжит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, заявил Токаев

Ранее Лайф писал, что Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. Выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Действующий президент одержал победу, набрав 81,31% голосов избирателей. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Akorda

Никита Осипов

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